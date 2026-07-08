En moto y a dedo, cómo huyó el femicida de Junín y qué dice la carta que dejó en su casa

Hace 22 días, Mercedes Errapan se había presentado en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín para denunciar al padrino de su hija, Sebastián Bonafe. Sostuvo que su compadre, de 32 años, había entrado en el baño y había filmado con el teléfono celular a la niña. En la presentación pidió una orden de restricción y alejamiento. Hoy, cuando la pareja de la mujer se fue a trabajar, Bonafe irrumpió en la casa, mató a la denunciante y raptó a la nena. Huyó a Pergamino, donde fue detenido.

La menor, que tiene 7 años, fue liberada sana y salva por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Junín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. Al conocerse el rapto de la menor, las autoridades habían lanzado una Alerta Sofía, para poner en conocimiento de la situación a la sociedad y de esa forma restringir el margen de movimientos del hombre buscado por asesinato y secuestro.

A partir del análisis de filmaciones de cámaras de seguridad, los investigadores pudieron reconstruir cómo hizo Bonafe para hacer los 90 kilómetros de distancia entre Junín y Pergamino, donde fue detenido.

Según las fuentes consultadas, Jonathan Videla, pareja de la víctima, salió de la casa para ir a a trabajar a las 5.07. “Cuatro minutos después, se lo ve a Bonafe saltar un paredón e ingresar en la casa. Tenía puesta una campera negra con capucha”, dijeron fuentes policiales.

El sindicado femicida quedó filmado por una cámara de seguridad privada salir de la casa de la víctima a las 7.57. Se fue caminando. Estaba con la niña.

A las 10.34, una cámara de seguridad lo captó en una moto por la ruta 188, a la altura de la localidad de Obligado, en el partido de Rojas. La niña viajaba con él.

A las 11.50, después de hacer dedo, Bonafe y la niña se subieron a un automóvil conducido por un docente, que los dejó a las 12.28 en el centro de Pergamino.

A las 12.33, a partir de filmaciones, se determinó que Bonafe y su ahijada ingresaron en un quiosco situado sobre la avenida de Mayo, en Pergamino.

A esa hora ya había sido descubierto el homicidio de Errapan. Fue Videla quien al regresar a su casa se encontró con el cuerpo de su mujer. Estaba boca abajo y a simple vista parecía tener una herida de bala.

Un móvil del Comando de Patrullas de Junín llegó a la escena del crimen tras una llamada al número de emergencias 911. La investigación del homicidio de Errapan quedó a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Junín.

En un primer momento, Videla quedó demorado y se le preservó las manos con sobres de papel madera para ser sometidas a peritajes. Pero rápido quedó fuera de sospecha. Todas las pruebas reunidas colocaron como sospechoso a Bonafe.

Con los elementos de prueba reunidos se ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del sospechoso, en Junín. “En el procedimiento se secuestraron cartas manuscritas en la que se detallaba el modus operandi del plan criminal y donde se hablaba de una posible fuga", dijeron fuentes policiales.

Carta que había dejado el femicida de Junin

En el manuscrito hallado en la casa del sindicado femicida se decía: “Si querés quemar esto me haces un favor, pero te cuento cuál es mi plan. Matar a Mechi y a Jona e irme de Junín, irme para el lado de la pequeña. Sé que hay cámaras. Irme por tierra y después irme para La Pampa. Con el celular de la abuela estudié e hice el mapa y las calles que tengo que tomar. Espero que lo [palabra que no se entiende] antes que la policía. Como dije antes, las cosas malas le pasan a las personas buenas”.

En otros párrafos se puede leer: “Me cansé se ser bueno, de ser un hijo de Dios. Me cansé de esta vida de mierda. Les juró que nunca filmé a la nena [por la denuncia que hizo Errapan]. Siempre la respeté como si fuera mi hija. Pero hoy me estoy equivocando en hacer esto, pero como dije antes, me cansé”.

Sebastián Bonafe, junto con su ahijada, la menor que secuestró en Junín

En otra carta escrita en letra cursiva, el sospechoso se despidió de su madre, donde le agradecía por todo. “Me voy de Junín, donde nací. Me enseñaste como ser un hombre de valor. Pero esto me está matando en vida, no sé que será de mi vida a partir de ahora. Lo único que te pido es que cuides a la abuela y que la abuela me perdone por lo que voy a hacer”.

Para encontrar al sospechoso y a la niña se hizo un operativo de saturación en el centro de Pergamino y zonas aledañas. “Bonafe y la nena fueron vistos en las calles Alsina y Becerra. Al advertir la presencia policial, el sindicado femicida intentó escapar y se dirigió a un cañaveral donde amenazó matar a la niña con un arma blanca. Finalmente, los policías lograron convencerlo de que deponga su actitud y fue detenido. La menor estaba sana y salva”, dijeron fuentes policiales.

Carta que había dejado el femicida de Junin

Ahora, la fiscal Sánchez espera el resultado de la autopsia para conocer si Errapan murió como consecuencia de un disparo o si fue asesinada de otra forma, explicaron fuentes judiciales. El sospechoso será indagado en las próximas horas.

“La activación de la Alerta Sofía permitió una rápida coordinación entre las fuerzas de seguridad. La menor fue encontrada con vida y el presunto captor quedó detenido. Quiero reconocer el trabajo de todos los efectivos que participaron del operativo”, sostuvo en su perfil de la red social X la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

La activación de la Alerta Sofía permitió una rápida coordinación entre las fuerzas de seguridad. La menor A.G. fue encontrada con vida y el presunto captor quedó detenido.



Quiero reconocer el trabajo de todos los efectivos que participaron del operativo. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 8, 2026

La Alerta Sofía es un sistema de “emergencia rápida” desarrollado por el Ministerio de Seguridad durante la primera gestión de Patricia Bullrich, en la presidencia de Mauricio Macri. Su objetivo es coordinar la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos cuya vida se considere en “Alto Riesgo Inminente”. Para ello, se articula el trabajo entre organismos públicos, medios de comunicación, redes sociales, fuerzas federales y la sociedad civil.

Bonafe tenía causas abiertas por lesiones en contexto de violencia de género. Fue denunciado el 25 de enero de 2024 por su entonces pareja. “La denunciante manifestó que, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, Bonafe la agredió verbalmente y la empujó, ocasionándole lesiones, por lo que instó la acción penal y solicitó medidas cautelares”, según fuentes policiales.

Policías trabajaron en la escena del crimen Gentileza diario Democracia

También fue denunciado en 2022 por una cuñada por lesiones y amenazas. Un año antes también lo denunció un cuñado por lesiones y violencia familiar.

“El denunciante manifestó que Bonafe se presentó en su vivienda, donde también estaba su esposa y comenzó a agredirlos verbalmente a ambos, para luego pasar a un ataque físico antes de darse a la fuga. Se instó la acción penal y se solicitaron medidas cautelares”, explicaron los voceros consultados.

Además, el viernes pasado, la Policía Federal Argentina (PFA) hizo un allanamiento en la casa de Bonafe por una causa de Gromming, la acción intencional de un adulto para acosar sexualmente a un menor por medio del uso de Internet.