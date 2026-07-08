Un hombre mató a su pareja, confesó el crimen en una carta y secuestró a su hijastra en Junín: fue detenido

Un femicidio seguido de secuestro conmocionó este miércoles a la ciudad bonaerense de Junín. Un hombre, identificado como Sebastián Daniel Bonafe, asesinó a su pareja, dejó una carta confesando el crimen y secuestró a la hija de la mujer. La niña de siete años fue encontrada horas después en Pergamino por las autoridades policiales. Bonafe, en tanto, fue detenido.

El rastro de la menor, identificada como A., se había perdido poco después de que su madre fuera hallada muerta con señales de criminalidad en su hogar. El Ministerio de Seguridad de la Nación activó esta tarde la Alerta Sofía. Sin embargo, A. fue encontrada este miércoles.

La madre de la menor, identificada como Mercedes, fue hallada muerta en su hogar en Junín durante las primeras horas de la mañana. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que la mujer tenía una herida de bala en la zona occipital, es decir, la parte baja y trasera de la cabeza. Tras ello, autoridades policiales iniciaron la búsqueda de la menor y de su padrastro, autor del crimen.

Durante la tarde, el Ministerio de Seguridad confirmó que la menor fue encontrada ilesa en una villa en Pergamino. En el mismo lugar se encontraba Bonafe, quien fue detenido.

La ministra Alejandra Monteoliva anunció el rescate a través de la red social X. “La activación de la Alerta Sofía permitió una rápida coordinación entre las fuerzas de seguridad. La menor A.G. fue encontrada con vida y el presunto captor quedó detenido. Quiero reconocer el trabajo de todos los efectivos que participaron del operativo”, sostuvo.

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