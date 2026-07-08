Un hombre mató a su pareja, confesó el crimen en una carta y secuestró a su hijastra en Junín: fue detenido
La menor fue encontrada ilesa; estaba en Pergamino, a 100 kilómetros de la ciudad bonaerense, junto al acusado
- 2 minutos de lectura'
Un femicidio seguido de secuestro conmocionó este miércoles a la ciudad bonaerense de Junín. Un hombre, identificado como Sebastián Daniel Bonafe, asesinó a su pareja, dejó una carta confesando el crimen y secuestró a la hija de la mujer. La niña de siete años fue encontrada horas después en Pergamino por las autoridades policiales. Bonafe, en tanto, fue detenido.
El rastro de la menor, identificada como A., se había perdido poco después de que su madre fuera hallada muerta con señales de criminalidad en su hogar. El Ministerio de Seguridad de la Nación activó esta tarde la Alerta Sofía. Sin embargo, A. fue encontrada este miércoles.
La madre de la menor, identificada como Mercedes, fue hallada muerta en su hogar en Junín durante las primeras horas de la mañana. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que la mujer tenía una herida de bala en la zona occipital, es decir, la parte baja y trasera de la cabeza. Tras ello, autoridades policiales iniciaron la búsqueda de la menor y de su padrastro, autor del crimen.
Durante la tarde, el Ministerio de Seguridad confirmó que la menor fue encontrada ilesa en una villa en Pergamino. En el mismo lugar se encontraba Bonafe, quien fue detenido.
La ministra Alejandra Monteoliva anunció el rescate a través de la red social X. “La activación de la Alerta Sofía permitió una rápida coordinación entre las fuerzas de seguridad. La menor A.G. fue encontrada con vida y el presunto captor quedó detenido. Quiero reconocer el trabajo de todos los efectivos que participaron del operativo”, sostuvo.
Noticia en desarrollo.
- 1
Podía recuperar la libertad, pero pidió seguir preso para terminar su tratamiento: “No me siento apto para reinsertarme”
- 2
Inician un sumario a la fiscal que liberó sin causa al hijo del presidente de Rosario Central que fue detenido en un auto con un arma
- 3
Presentaron en el juicio por la muerte de Maradona el video del saludo de CFK por su cumpleaños de 60
- 4
El hallazgo de una avioneta derivó en una causa con 39 imputados y el secuestro de 112 kilos de cocaína