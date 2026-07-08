Detuvieron a dos sospechosos que circulaban en la camioneta que le habían robado en Núñez a un primo del Pipita Higuaín

Detectives de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, detuvieron en Grand Bourg a dos personas que circulaban en una camioneta que horas antes le habían robado en el barrio porteño de Núñez a un primo del exdelantero de la selección nacional de fútbol Gonzalo Higuaín.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. El robo sucedió en los primeros minutos de ayer en Ramallo al 1900, cuando la víctima, Facundo Higuaín, de 22 años, estaba arriba de su camioneta, marca BYD modelo Song Pro DM-i GS, junto con su novia, y fue sorprendido por un delincuente armado.

Detuvieron a dos sospechosos por el robo de la camioneta de un primo de Gonzalo Higuaín

El ladrón obligó a la pareja a bajarse del vehículo y, antes de escapar a toda velocidad, también se apoderó de un iPhone 16 Pro.

Tras la denuncia hecha al 911 por Miguel Ángel Higuaín, padre de la víctima, tomaron intervención efectivos de la Comisaría Vecinal 13B y el fiscal José María Campagnoli, a cargo de la Fiscalía descentralizada de Núñez-Saavedra.

“Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad y de operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) que colaboraron en el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad”, dijeron fuentes del caso.

Detuvieron a dos sospechosos que circulaban en la camioneta que le robaron al primo del Pipita Higuaín Policía de la Ciudad

Ayer al mediodía, pocas horas después del robo, el vehículo fue ubicado en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas. Era tripulado por un joven de 29 años y una mujer de 33 de nacionalidad boliviana.

“¡Dale, bajá, tirate al piso!”, ordenaron los policías al conductor de la camioneta. Además del vehículo fue recuperado el teléfono celular robado.