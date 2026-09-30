En su país lo buscaban por un robo de hace más de 18 años: lo atraparon en la General Paz, al volante de un auto vinculado a un delito

La Justicia de Perú lo buscaba por un robo ocurrido hace más de ocho años; desde hace poco más de uno, el Juzgado Federal de Tres de Febrero tramitaba un pedido de captura internacional con fines de extradición. La Policía de la Ciudad, finalmente, lo atrapó cuando el Anillo Digital detectó que un auto con impedimento circulaba por la General Paz, a la altura de Villa Devoto, y resultó que él iba al volante.

El hombre, de 47 años, enfrentará ahora el trámite de extradición, que, se presume, se desarrollará de manera “exprés”; su caso pasará a engrosar la lista de las más de 700 “expulsiones materializadas” desde la Argentina en lo que va del año, según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional.

La detención de un peruano con pedido de captura internacional

Según informó la Policía de la Ciudad, el procedimiento comenzó cuando el sistema de lectura de patentes del Anillo Digital registró el paso de un Peugeot 208 que circulaba por la avenida General Paz, sentido al Río de la Plata; el sistema arrojó que ese auto “registraba un pedido de detención por estar ligado a una investigación judicial”.

Desde que el sistema dio la alerta automática, personal del Anillo Digital realizó un seguimiento en tiempo real mediante cámaras y domos, hasta que efectivos policiales interceptaron el Peugeot 208 que circulaba por la General Paz, a la altura de la salida de la avenida San Martín, en el barrio de Villa Devoto.

El seguimiento del auto por el Anillo Digital Captura de video

A la hora de la identificación, los sistemas de verificación policial permitieron establecer que el sospechoso “tenía un pedido de captura y detención solicitado el 26 de junio de 2026 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, en el marco de una causa por extradición”.

Cocaína, un cargador y balas incautadas en el procedimiento del Anillo Digital en la General Paz Captura de video

El peruano detenido no estaba “limpio”: en la requisa del auto aparecieron 16 gramos de cocaína y una riñonera en la cual se guardaba un cargador de una pistola calibre 9 mm con 14 municiones.

El caso detrás de ese pedido de captura data de marzo de 2008, un robo agravado; once años después, en febrero de 2019, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró procedente el pedido de extradición.

El peruano detenido con fines de extradición Prensa Policía de la Ciudad

En ese momento se activó el pedido de captura internacional que derivó en la detención y, a partir de ahora, en el trámite de extradición.