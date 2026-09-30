Son pareja, trabajan en inteligencia de la Policía Federal y los detuvieron por integrar una banda de ladrones

Son pareja y, hasta hace pocas horas, compartían trabajo como personal administrativo de la División Inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA). Ahora ambos están presos acusados de integrar una banda de ladrones que robaba casas bajo la modalidad escruche.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de las detenciones. Los sospechosos detenidos fueron identificados como D. G. P., de 45 años, y A. L. C., de 43.

“La Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tres de Febrero 9ª de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tres de Febrero, desarticuló a una pareja que integraba una banda delictiva dedicada a cometer robos bajo la modalidad de “escruche”, estableciéndose que ambos aprehendidos son miembros en actividad del área de Inteligencia de la PFA", se informó oficialmente en un comunicado.

La investigación que llevó tras las rejas al personal de inteligencia comenzó el 11 de julio pasado tras un robo en una casa situado en Segundo Sombra al 5500, en Villa Bosch.

“Tras el relevamiento y análisis de registros fílmicos, detectives de la policía bonaerense lograron individualizar el auto utilizado por los delincuentes para cometer el roo: un Volkswagen Vento que operaba con el apoyo de un segundo vehículo. Después de vigilancias encubiertas y tareas de campo, el vehículo fue interceptado en San Miguel en momentos en que era abordado por los dos policías federales involucrados”, se agregó en el citado comunicado.

Los elementos secuestrados en los allanamientos Policía Bonaerense

Tras las detenciones, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la casa de los sospechosos, situada en Moine al 800, en Bella Vista, donde se secuestraron siete armas de fuego, municiones de diferentes calibres, 2400 dólares, 110 euros, teléfonos celulares y documentación de valor para la investigación.

Según la investigación, D. G. P. fue el conductor del vehículo el día del robo en la propiedad de Segundo Sombra al 5500 y A. L. C. viajaba como acompañante.

“La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 del Departamento Judicial San Martín avaló el accionar policial, dispuso la aprehensión de ambos agentes federales bajo la calificación legal de robo agravado por su comisión en poblado y en banda con efracción, y ordenó su traslado a sede judicial a primera audiencia para prestar declaración indagatoria", se informó.