Gianinna Maradona recordó lo mal que lo vio a su padre

Entró en la sala de audiencias a las 12.17. “Te amo” y “Vamos negra”, llegaron a decirle amigos que estaban sentados entre el público. Su testimonio es uno de los más esperados desde el 11 de marzo pasado, cuando comenzó el juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de su padre. “Dinorah Gianinna Maradona“, respondió cuando el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, Maximiliano Savarino, la interrogó por su nombre completo. A continuación, después de las primeras consultas de Patricio Ferrari, uno de los fiscales a cargo de la acusación pública, hizo un crudo relato de lo mal que lo vio a su padre a partir del 10 de octubre de 2020, un mes y medio antes de su fallecimiento.

“El 10 de octubre de 2020 hablé con mi papá y le pregunté cómo estaba. Me respondió que cómo iba a estar bien si había pasado su cumpleaños solo. Le dije que no había sido su cumpleaños, que cómo lo íbamos a dejar solo. Estaba perdido en tiempo y espacio”, fue una de las primeras afirmaciones que hizo Gianinna Maradona.

Gianinna Maradona llega a los tribunales para declarar en el juicio por la muerte de Diego Maradona Nicolás Suárez

En ese momento, decidió hablar con Maximiliano Pomargo, cuñado del abogado Matías Morla y quien hacía las veces de secretario de Maradona, para pedirle el teléfono del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete acusados de homicidio simple con dolo eventual que están siendo juzgados.

“Le dije que no veía bien a mi papá. Más allá de que no lo veía feliz, lo veía lento, que cada vez caminaba más lento. Él me dijo que tenía altibajos, que lo estaban ayudando, que estaba trabajando con la psiquiatra Agustina Cosachov [otra de las acusadas]. Después entró a trabajar Carlos Díaz [el psicólogo que también está sentado en el banquillo de los acusados]. Pero lo veía cada vez peor y no se podía conectar con la realidad. Era absurdo que dijeran que estaba bien“, aseguró.

Después recordó que con su hijo, Benjamín, y un amigo de nombre Juan fue a saludar a su padre el 30 de octubre de 2020, el día que cumplió 60 años. Maradona, en ese momento, vivía en un country de Brandsen y dijo que lo vio muy mal.

“Había mucha gente, estaban alrededor de un fogón. Mi papá estaba vestido con un pantalón y una campera de la Selección. Mi hijo tenía una remera con la imagen de mi papá abrazo con [Claudio] Caniggia. Pero él no se reconoció. Le pregunté si estaba bien y me dijo que no. Nadie se daba cuenta de esta situación. Le pregunté si se quería venir conmigo y me dijo que sí. Sabía que lo tenía que hacer rápido porque en otra oportunidad no me dejaron llevármelo”, recordó Gianinna.

Dalma Maradona se hizo presente en los tribunales de San Isidro para acompañar a su hermana Gianinna que declara como testigo Nicolás Suárez

Y, al recordar el momento que le preguntó a su padre si se quería ir con ella, dio una imagen que conmovió a la mayoría de las personas que presenciaron su declaración. “Me tiró los brazos como hace un nene de nueve meses con la madre”, sostuvo.

Para Gianinna todo era una evidencia de que su padre no estaba bien y que cada vez estaba peor. “Y que las locas [por ella y su hermana Dalma] no éramos tan locas”.

No se pudo llevar con ella a su padre. Dijo que fue sacada de la casa por la policía. Maradona, esa tarde, fue a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata. Le hacían un homenaje por su cumpleaños 60. Gianinna afirmó que su padre tenía que ir a cumplir con un contrato firmado.

Las imágenes de Maradona en la cancha recorrieron el mundo. Su mal estado quedó en evidencia. Testigos de ese momento fueron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el empresario y conductor de TV, Marcelo Tinelli, que en ese momento presidía la ya desaparecida Superliga.

Gianinna observó todo por TV. Después llamó a Tinelli para preguntarle qué se habían dicho con su padre. “Me dijo que no había entendido nada de lo que le había dicho mi papá y que lo había visto muy mal”, recordó.

Claudia Villafañe llega a los tribunales de San Isidro por el juicio por la muerte de Diego Maradona Nicolás Suárez

El psicólogo Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni fueron los únicos de los siete imputados que siguieron la declaración de Gianinna en la sala de audiencias.

En medio del testimonio, el juez Savarino le avisó que su hijo Benjamín quería presenciar su declaración y que como es menor de edad, ella debía autorizarlo. Tras el visto bueno, el nieto mayor de Maradona y Claudia Villafañe se sentó al lado de su tía Dalma.

Tía y sobrino se abrazaron. Cerca de ellos está Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo menor del astro y que ya declaró en la causa. En el edificio de Tribunales, pero sin ingresar en la sala de audiencias, está Claudia, la madre de Dalma y Gianinna, que también deberá declarar como testigo.

Tras recordar lo mal que vio a su padre el 30 de octubre de 2020 y ante preguntas del fiscal Ferrari, Gianinna comenzó a hablar sobre el traslado del Diez al sanatorio Ipensa de La Plata, su posterior derivación a la Clínica Olivos, donde el 3 de noviembre de 2020 fue operado de un hematoma subdural en la cabeza y la decisión de seguir el tratamiento como una internación domiciliaria.

Ante preguntas del representante del Ministerio Público, la testigo definió a Luque como “su médico de cabecera, su médico clínico, siempre con Morla a la cabeza”.

Sobre la propuesta de la internación domiciliaria para cuando su padre fue externado, Gianinna no estaba de acuerdo.

“Pero elegí creer porque ellos que lo estaban siguiendo hace un tiempo nos daban esta propuesta, una internación domiciliaria seria, siempre con el apoyo de Swiss Medical y siguiendo un orden para que él esté bien”, dijo.

- ¿A quién se refiere por ellos?, preguntó el fiscal Ferrari. “A Luque, Cosachov y Diaz”, respondió la testigo.

Pero, con “el diario del lunes”, para Gianinna la propuesta de la internación domiciliaria fue “fue una obra de teatro, una puesta en escena. Lograron lo que buscaron, tenerlo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo”.

Después, durante más de una hora se escuchó una grabación de la reunión en la que participaron Dalma, Gianinna, Jana (otra de las hijas de Maradona), Ojeda, tres de las hermanas del Diez, Pomargo, el abogado Víctor Stinfale, Luque, Cosachov, Díaz y el médico Rodolfo Benvenuti y donde se acordó la internación domiciliaria de Maradona en una casa alquilada en el barrio San Andrés, en Benavídez, en Tigre.

Gianinna lloró. “Siento mucho dolor, me parece muy injusto. Los responsables nos aseguraron cosas que después no pasaron. Fue una manipulación horrible. Me da mucha bronca. Fue una obra de teatro nefasta. Me gustaría volver el tiempo atrás y sacarlo a todos cagando”, afirmó.