Encontraron asesinada a una mujer en Pilar: había salido a trabajar y detuvieron a un sospechoso

Tras más de 20 horas de intensa búsqueda, encontraron muerta a una mujer de 30 años en Pilar. El hallazgo ocurrió a primera hora del domingo. El cuerpo estaba a metros de una parada de colectivos y presentaba un importante golpe en la cabeza. Por el hecho, fue detenido un hombre.

El pasado viernes por la noche, pasadas las 21, Milagros Naomi Cabrera se retiró de su casa en el barrio Grosso, en la localidad de Villa Rosa, para ir a su lugar de trabajo en Matheu. Esa fue la última vez que su familia tuvo noticias de su paradero, ya que nunca más atendió el teléfono. Fue por ello que sus allegados hicieron la correspondiente denuncia por averiguación de paradero, según informó el medio local Pilar de Todos.

La búsqueda terminó durante la madrugada del domingo a las 2.30 de la madrugada de ayer, cuando el hermano y la expareja de la víctima encontraron el cadáver en una zona descampada sobre la Ruta 25, entre las calles Rawson e Ibarra, en la localidad de Villa Rosa, también en el municipio bonaerense de Pilar. La fallecida estaba a unos 60 metros de una parada de colectivos. Se encontraba en “posición de decúbito dorsal”, con un fuerte golpe en la cabeza y con las mismas prendas con las que se había ido de su casa, resaltaron los voceros del caso a los medios locales.

En el lugar se desplegó un operativo para llevar a cabo las respectivas tareas periciales. Tras el hallazgo del cuerpo, este domingo personal de la Sub-DDI de Pilar, junto a personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Pilar y G.T.O. de la Comisaría Pilar 6.ª de Villa Rosa, llevó a cabo las primeras averiguaciones con recolección de testimonios y el análisis de cámaras de vigilancia públicas y privadas de la zona.

El relevamiento de cámaras de seguridad permitió identificar a un hombre que podría estar vinculado con el crimen de Cabrera. Se trata de un sospechoso de 36 años. Con esos datos, el fiscal del caso caratulado hasta el momento como homicidio, Andrés Quintana, solicitó el allanamiento de urgencia de la vivienda del acusado identificado como Luis César Navarro, quien presentaba escoriaciones en la zona de cuello y nuca.

Salió a trabajar y no volvió más: después de horas de búsqueda fue hallada muerta a metros de una parada de colectivos. captura de redes

Las fuentes de la investigación indicaron a los medios locales que, a modo de coartada, el sospechoso se había presentado en la Comisaría 6.ª horas antes para denunciar que había sido víctima de un robo en el que dos sujetos lo golpearon en la cabeza para robarle su teléfono, dispositivo que luego fue hallado en la escena del crimen.