Encontraron el cuerpo de uno de los pescadores que había desaparecido en el río Paraná

La Fiscalía confirmó este martes que el cuerpo encontrado en el río Paraná pertence a Ezequiel Stegmann, uno de los pescadores que había caído de una lancha y desaparecido el pasado jueves en Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe.

El cádaver fue hallado este lunes por la noche, cerca de las 22.30, en La Ribera y Nogués, a la altura de Villa Gobernador Gálvez, reportó el medio local Rosario Nuestro. Fue luego de que un hombre de 35 años que andaba en canoa identificara a una persona sin vida en el agua.

La fiscal Valeria Piazza Iglesias ordenó el traslado del cuerpo del hombre de 35 años al Instituto Médico Legal de Rosario, donde fue identificado por sus familiares.

La zona de La Ribera y Nogués, donde encontraron el cuerpo Google Maps

En tanto, la Prefectura Naval continúa con los rastrillajes en la zona para localizar a Gustavo Muñoz y Héctor Flores, los dos hombres que continúan desaparecidos. Inicialmente habían desplegado un operativo con unidades guardacostas de la Policía de Santa Fe, y también intervinieron buzos de la estación de Salvamento Rosario.

Las tareas de búsqueda incluyeron movimientos en el sector de la ribera de Capitán Bermúdez, a la altura de avenida de las Américas. También se notificó a los navegantes que transitaban la zona.

El Club Náutico Fray Luis Beltrán, de donde partieron los cuatro hombres en lancha Google Maps

La desaparición

El pasado jueves por la noche, cerca de las 21.40, los cuatro hombres se trasladaban en lancha cerca del límite entre San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, de regreso de una isla que se encuentra frente al Club Náutico Fray Luis Beltrán, en la zona de quinta Zelaya. De repente, un fuerte oleaje causó que perdieran el control de la embarcación, que empezó a hundirse por la popa, reportó el medio local La Capital.

Nadie presenció el incidente, por lo que la noticia no se conoció hasta que llegó un llamado al 911 que alertaba por una persona que pedía auxilio en la zona de Quinta Zelaya, reportó Aire de Santa Fe.

La zona del Puerto donde fue hallado el único rescatado de la embarcación Google Maps

Personal de Prefectura Naval comenzó la búsqueda a lo largo del río y sectores de la costa. Los pescadores de la zona le comunicaron al personal que habían visto a la distancia movimientos extraños en el agua.

Los efectivos hallaron a un hombre, identificado como Rogelio Cabrera, de 61 años, a la altura del kilómetro 432 del río, en los muelles de la empresa Puerto BG. Cuando fue rescatado relató que viajaba junto a los otros tres hombres, todos oriundos de la localidad de San Lorenzo.

Cabrera recibió asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo, donde quedó bajo atención médica. Allí profundizó su testimonio e insistió que el incidente ocurrió luego de que perdieran el control de la lancha y los cuatro cayeran al agua.