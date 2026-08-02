Encontraron muerto a un niño de 12 años en Rafael Calzada: su padre confesó el crimen

El cuerpo de un niño de 12 años fue encontrado en el interior de su domicilio en la localidad de Rafael Calzada, en el partido bonaerense de Almirante Brown. El hallazgo se dio luego de que autoridades policiales fueran alertadas por un llamado a la línea de emergencias 911. Horas más tarde, el padre del menor confesó que había cometido el crimen y quedó detenido.

El caso comenzó cerca de la medianoche del sábado, cuando efectivos de la Comisaría 3ª de Almirante Brown acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, en Rafael Calzada, tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una persona fallecida.

Al llegar al lugar, los policías encontraron el cuerpo del niño, identificado como Nahuel Benjamín Godoy, recostado sobre su cama y con múltiples golpes en el rostro, según informaron fuentes policiales a LA NACION. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la provincia de Buenos Aires constató el fallecimiento y determinó que la muerte se había producido al menos ocho horas antes.

Godoy se mostraba en redes como un bajista aficionado al rock Instagram

El crimen ocurrió en un terreno donde se ubican dos viviendas. En la parte delantera reside una mujer de 80 años, Ofelia Leiva, madre del principal sospechoso, quien autorizó el ingreso de los efectivos. En la casa del fondo vivía Néstor Rubén Godoy, de 41 años, padre del menor. De acuerdo con el parte policial, cuando los agentes llegaron la mujer estaba sola y Godoy ya no se encontraba en el domicilio.

La autopsia preliminar determinó que el niño —quien, según publicaciones realizadas por su padre en redes sociales, tenía autismo— presentaba un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un edema en el lado derecho del rostro. Si bien aún resta el informe forense definitivo, las primeras pericias indican que la muerte se habría producido por asfixia mediante ahorcamiento.

Durante la madrugada de este domingo, Godoy se presentó en la Comisaría 1.ª de Lomas de Zamora y admitió que había asesinado a su hijo. Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 a cargo de la fiscal Marcela Juan, fue detenido y quedó implicado por la carátula de “homicidio”, por la que deberá prestar declaración en las próximas horas.

Algunas de las imágenes que publicaba Godoy con su hijo Instagram

El cuerpo del niño, en tanto, fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

Las primeras investigaciones de los especialistas indicaron que Godoy estaba separado de la madre del menor, Cristina Mónica R., quien vivía en el partido de Lanús con el niño. A partir de lo acordado en el régimen de visitas, el sospechoso retiraba a su hijo todos los viernes para pasar el fin de semana juntos y luego debía regresarlo los domingos.

La mujer declaró que, 48 horas antes del presunto filicidio, se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Lanús para solicitar medidas de protección para ella y su hijo. Según afirmó, Godoy la amenazaba con matar al niño para “vengarse de ella”. Aseguró que no le tomaron la denuncia y que le pidieron que se retirara del lugar.