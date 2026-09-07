Enterraron con honores de héroe de Malvinas a un hombre en situación de calle en lugar de a un veterano de guerra: imputaron a una policía por el error

Una sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue imputada en una causa en Moreno que intenta dilucidar un hecho ocurrido el sábado 8 de agosto, cuando el cuerpo de un hombre en situación de calle terminó enterrado con los honores destinados a un veterano de la Guerra de Malvinas.

La investigación judicial apunta a Ingrid Liliana Gitzel, funcionaria policial y técnica evisceradora de la Morgue Policial de Moreno-General Rodríguez, a quien se le imputa no haber rotulado correctamente los cadáveres de Pedro Manuel Peñalver, veterano de la guerra en el Atlántico Sur, y de Adolfo Brizuela, quien fue enterrado con honores militares mientras el cuerpo del veterano de Malvinas permanecía en la morgue .

El error recién fue descubierto cuando la policía fue hasta la casa de la familia del excombatiente para notificarles que se había abierto una causa por homicidio como consecuencia de los hallazgos de la autopsia. En rigor, los cuerpos de Brizuela y Peñalver habían sido identificados de manera cruzada durante la necropsia.

Según la imputación, Gitzel tenía entre sus funciones realizar el levantamiento, identificación y rotulación de los cuerpos, además de disponer su traslado hasta la morgue. La acusación sostiene que no habría realizado correctamente esas tareas en los respectivos lugares de fallecimiento y que los cadáveres llegaron a la dependencia sin una identificación adecuada.

De acuerdo con esa hipótesis, una vez en la morgue, los cuerpos fueron rotulados nuevamente y se produjo la confusión. En consecuencia, ambos fueron sometidos a las respectivas autopsias e ingresados en los registros con identidades distintas de las correspondientes.

En cambio, la defensa sostiene que Gitzel cumplió con el procedimiento. El abogado Rodrigo Tripolone afirmó que la sargento identificó y rotuló correctamente ambos cuerpos, los dejó en la cámara frigorífica y se retiró del lugar al finalizar su tarea. Atribuyó el error al profesional forense que intervino posteriormente para realizar la autopsia.

La Delegación de la Morgue Departamental está situada dentro del Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes.

Según esta versión, el problema habría ocurrido después, a partir de las autopsias. Tripolone sostuvo que el forense habría decidido comenzar por el caso más urgente, el del veterano de Malvinas, pero tomó por error el cadáver de Brizuela.

“Ingrid terminó su turno y las personas que la sucedieron hicieron una autopsia que después establecimos que fue mal hecha porque no le habían quitado la ropa, no habían abierto del todo la bolsa y la hicieron sobre el cuerpo de otra persona, sin prestar la atención suficiente”, dijo Tripolone a LA NACION.

Amplió: “Si revisás los cuerpos y cotejás lo que dice no solo el rótulo de la bolsa, sino también el libro de morgue y otros elementos, no tenés forma de equivocarte, salvo que estés distraído. Y ahí empieza la cadena de errores, porque no es más que una cadena de errores. Ni siquiera advirtieron ellos lo que había pasado hasta ese momento”.

Recién cuando advirtieron el error citaron a la sargento. “Ahí es cuando armaron una supuesta declaración en la que mi defendida dijo que todo era culpa de ella. Y la imputaron por un delito doloso, o sea, tiene que haber dolo (intención de cometerlo), que no la hay. Es una omisión o, en todo caso, una negligencia. Pero, ¿qué ocurre? Es la segunda vez que algo así pasa en ese lugar, la segunda vez que hacen exactamente lo mismo. Y tratan de buscar la manera de resolver todo rápido, buscando que Ingrid, que está sola y tiene una hija de cuatro años con una discapacidad, sea la única culpable”, cuestionó el abogado.

Tripolone sostuvo que el jefe de la morgue, Roberto Espinosa —que participó en la autopsia de Natacha Jaitt— tendría responsabilidad en la cadena de errores.

“Yo advierto una serie de regularidades, una prontitud por parte de la fiscalía de querer cerrar la causa con una única imputada sin siquiera avanzar más. Vamos a suponer que ella llevó los cuerpos; supongamos que ella los rotuló mal (que no lo hizo). ¿No investiga a los otros médicos que estuvieron después? Nada. Y además están las irregularidades en la propia autopsia del indigente que pensaban que era el héroe de Malvinas porque no abrieron el cuerpo: hicieron la autopsia con la ropa puesta, cuando hay que desnudarlos por completo y hacer una incisión de arriba a abajo. Lo hicieron así nomás y lo entregaron”.

Sigue Tripolone, “cuando la fiscalía advirtió esta situación, pidió la exhumación urgente y lo hizo todo por atrás, a escondidas. Cambiaron un cajón por otro y dieron explicaciones a las familias. De hecho, hasta se llevaron del cajón del que habían levantado todas las insignias, las banderas, las medallas... Cosas del veterano de Malvinas que quedaron en un limbo hasta que fueron entregadas a la familia. De hecho, con toda esta confusión el veterano nunca fue velado con honores, como correspondía: pasó de la morgue a la tierra directo”.

El viernes fue allanada la morgue por pedido del abogado de la sargento imputada. Se secuestraron todos los libros y demás pruebas. “Es llamativo que los veteranos no se hayan pronunciado al respecto porque es triste que haya sido enterrado de esta manera”, opinó el letrado, consultado por LA NACION.

El último capítulo de esta cadena de errores se conoció este domingo a la noche, cuando se supo que fue aceptada la excusación de la fiscal Luisa Pontecorvo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3.