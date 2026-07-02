Entraron a robar en su casa, de Quilmes, forcejeó con los asaltantes y la mataron de un balazo

Una mujer de 44 años se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad en el conurbano. La vecina de la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, fue sorprendida mientras estaba en su casa y descansaba con sus hijos.

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano, madre de seis hijos. Minutos después de la medianoche, cuatro ladrones vestidos con uniformes de una empresa de logística irrumpieron por un pasillo y una puerta que estaba sin pasador en la vivienda situada en Baradero al 4500, de Ezpeleta. A punta de pistola amenazaron a la dueña de la vivienda y a sus hijos y les exigieron que entregaran todos los elementos de valor que tenían.

La mujer les explicó que no tenía nada de lo que pedían. Le dijo que no tenía plata y que una de sus hijas sufría una patología crónica. Entonces se produjo un forcejeo que terminó cuando uno de los asaltantes disparó un balazo que impactó en la axila de la dueña de casa. Luego de herir de muerte a la mujer, los asaltantes la sacaron a la vereda y la dejaron abandonada.

Los asaltantes huyeron con dos celulares que les robaron a la dueña de casa y al hijo y con una bicicleta.

Desesperado, uno de los hijos de la víctima pidió auxilio a los vecinos para socorrer a su madre, que sangraba y agonizaba. Una enfermera que vive en la zona y uno de los hijos se alternaron para hacerle maniobras de RCP a la víctima. Mientras que uno de los habitantes de la cuadra alertó al número de emergencias 911 y la mujer malherida fue llevada en ambulancia al hospital Isidoro Iriarte donde intentaron salvarle la vida, pero la cantidad de sangre que había perdido le provocó la muerte.

Hasta el momento, los efectivos de la comisaría de Ezpeleta no lograron apresar a los sospechosos y se enfocaron en la tarea de revisión de las cámaras de seguridad instaladas en las viviendas de la zona para tratar de encontrar alguna imagen que les permita identificar a los autores del homicidio.

“Creo que mi mamá reconoció a uno de los asaltantes. El ladrón forcejeó con ella, la tomó de un brazo y le disparó con una escopeta recortada en la axila. Después la sacó a la vereda y la dejó tirada. Mientras uno de mis hermanos y una vecina que es enfermera intentaban salvarla, mi mamá se desangraba y la ambulancia tardó 25 minutos en llegar”, expresó Antonella, una de las hijas de Zoraida, en declaraciones al canal LN+.