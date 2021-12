“Espero que no esté muerta”: habló el novio de Nancy Videla y dijo que no sospecha de su expareja

Alan, el novio de Nancy Videla, la mujer de 31 años que desapareció hace siete días cuando se dirigía de Capital a su hogar en Lomas de Zamora, se mostró preocupado ante la ausencia de información sobre su paradero y dijo: “Espero que no esté muerta, la quiero encontrar viva y sana”.

El hombre, que hace tres meses había comenzado una relación con Nancy, vive junto a ella en una casa alquilada en esa localidad del sur bonaerense. Fue él quien realizó la denuncia de desaparición el 26 de noviembre y quien organiza, junto con amigas de la mujer, marchas para que la Policía investigue el hecho.

Nancy trabajaba en una casa en Palermo y llegaba a su casa entre las 19 y las 19.30. La última conversación que tuvo con Alan fue el viernes pasado a las 18.45. En esa charla ella le indicaba que estaba por tomar el tren Roca para regresar a su casa. Según se vio en cámaras de seguridad en la vía pública, Nancy se tomó el tren en Constitución y luego abordó el colectivo 283 B en Lanús.

La última imagen de Nancy Videla al salir del edificio de Palermo donde trabajaba

“Yo tenía que entregar un producto que vendo por Facebook a un cliente y la estaba esperando con mi hijo. Pero como no venía, me fui con el nene, fuimos solo él y yo”, declaró Alan hoy ante la prensa, en la puerta de su casa.

Tras perder toda comunicación con la joven, el hombre dijo que trató de llamarla por teléfono en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito. Fue entonces que decidió informar del hecho a la comisaría de Lomas de Zamora, que dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 a cargo del Dr. Munilla.

Por otra parte, Alan aclaró que su novia “estaba haciendo el camino de siempre”, aunque aún se desconoce cuál fue la parada donde bajó. Ahora se realiza un operativo de búsqueda de su paradero en el recorrido de esa línea de colectivo.

Las hipótesis

“No tengo idea de qué le pasó. Si se hubiera ido por propia voluntad, habría avisado a la familia. Lo único que queremos es que aparezca sana y salva”, dijo el hombre.

Si bien son pocos los datos certeros que se tienen sobre el caso, ayer unas amigas de Nancy señalaron a un exnovio como posible responsable de la desaparición. Consultado sobre el tema, Alan indicó: “Yo no puedo sospechar del ex porque no lo conozco y Nancy nunca me habló de él ni de sus otras relaciones”.

Alan, el novio de Nancy Videla, la mujer que desapareció hace siete días

Más adelante, al ser consultado por Crónica TV sobre las seis denuncias de violencia que le realizó su exmujer, madre de su hijo, aseguró: “No me quiero desligar de ese tema, pero mi tema hoy es encontrar a Nancy sana y salva. Con la mamá de mi nene no funcionó la pareja y ella presentaba la denuncia porque nos peleábamos, por discusiones, pero por maltrato no”.

Tras ello Alan fue consultado sobre las razones por las que la familia de Nancy, que vive en Rosario, no se suma al pedido de investigación, a lo que dijo: “Su familia está al tanto y sé que van a enviar a alguien a Buenos Aires”. Asimismo, sobre las personas para quien Nancy trabaja en Palermo dijo: “Tengo contacto con el patrón de ella y él me dice que todo lo que pueda aportar lo hará, está pendiente”.

“Nancy se lleva muy bien con mi nene. Es muy cariñosa. Tenemos una buena relación, ella es re compañera conmigo, siempre estamos juntos (...) No puedo dormir, no se puede”, agregó y ante la pregunta de qué le diría si ella lo estuviera viendo, contestó: “Que todos la estamos esperando, que la extrañamos mucho y que aparezca”.

La búsqueda de Nancy Beatriz Videla