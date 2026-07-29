Está prófuga por una conocida estafa, fue a renovar el DNI y se retiró sin que la detuvieran: la explicación oficial

Hace poco más de seis meses, una peluquera que trabajaba en el municipio de Lomas de Zamora se suicidó tras ser víctima de una millonaria estafa protagonizada por tres mujeres. Dos de las acusadas del robo fueron detenidas por el hecho, pero hay una tercera que está prófuga. Días atrás, esta sospechosa se acercó a una oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para renovar el DNI. Tras hacer el trámite, se retiró con normalidad, por lo que continúa siendo buscada.

Marta Noemí Mitrovich, de 73 años, tiene un pedido de captura formal solicitado por una fiscalía de Lomas de Zamora, acusada de ser una de las estafadoras que atentó contra Merlín Díaz Silva, de 30 años.

Según pudo saber LA NACION, el pasado 28 de mayo, pasadas las 16, la prófuga se acercó a la sucursal que tiene el Renaper en Diagonal Norte para gestionar un nuevo documento de identidad en un plazo de 24 horas. Al día siguiente, poco antes de las 18, la mujer regresó al lugar para retirar el nuevo DNI y salió sin problemas. Una cámara de seguridad de la zona dejó registrado el momento.

Es buscada por estafar, pero fue a hacerse un nuevo DNI y nadie la descubrió en el momento

De acuerdo con fuentes al tanto del caso, la Policía Federal Argentina (PFA) envió la solicitud formal para requerir los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la sede central correspondientes al día del trámite de la sospechosa recién el 4 de julio. “Hasta entonces, el organismo no había recibido información de que Mitrovich tuviera antecedentes penales por ser la mujer buscada por aquella estafa que tuvo lugar en la localidad de Ingeniero Budge”, aseguraron desde el Renaper.

“A diferencia del trámite de pasaporte (donde se aplican regulaciones y controles internacionales específicos), la emisión de un DNI se procesa de forma automática, salvo que exista una orden u oficio judicial explícito ingresado y registrado en el sistema del Renaper que ordene la restricción, suspensión o bloqueo del trámite”, se explicó desde la entidad.

“Al momento de la toma del trámite y posterior entrega del DNI, el Renaper jamás recibió ningún tipo de oficio o notificación judicial que hiciera saber sobre un pedido de captura o restricción contra la mencionada ciudadana”, prosiguió el organismo, que aclaró que cuando los efectivos de la PFA se acercaron a la sede de la entidad, “tampoco se alertó sobre la condición de prófuga de la persona, limitándose el pedido a la solicitud técnica de registros fílmicos para la investigación judicial en curso”.

Qué pasó con la peluquera

A mediados de enero de este año, Mitrovich, Nancy Marina Yovanich (52 años) y María Silvia Mitrovich (78 años) se hicieron “amigas” de Díaz Silva tras ser atendidas por ella en su peluquería, y convencieron a la víctima de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso”. Por ese motivo, argumentaron, no podía progresar con su negocio. Fue entonces cuando le ofrecieron hacerle una “limpieza espiritual”.

Días después, las sospechosas, que serían gitanas de acuerdo con las primeras versiones, volvieron a la peluquería de Merlín y le pidieron que les entregaran todos sus ahorros, una cifra que ascendía a los 14.000.000 de pesos. Desesperada porque luego no supo más nada de las mujeres, la peluquera bebió ácido muriático para quitarse la vida.

Si bien las tres mujeres implicadas fueron identificadas mediante cámaras de seguridad, dos de las que se presentaron ante la Justicia fueron imputadas formalmente por el delito de estafa por una fiscalía de Lomas de Zamora y la causa ya se elevó a juicio, indicaron las fuentes judiciales consultadas por LA NACION. Por ese ilícito, el Código Penal prevé una pena de entre 1 y 6 años de prisión, que podrían resolverse mediante juicios abreviados.