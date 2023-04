Explosión en Santos Lugares: el dueño de la casa destruida apuntó contra el municipio

escuchar

A horas de la fuerte explosión de una casa ubicada en la localidad bonaerense Santos Lugares que dejó varios heridos y provocó destrozos en las viviendas lindantes, el dueño del inmueble destruido, Luis, responsabilizó por lo ocurrido al municipio de Tres de Febrero y pidió un resarcimiento económico por los daños sufridos. Además contó que su hermana, que se encontraba en la propiedad al momento del estallido, se encuentra en “coma inducido”.

En declaraciones a Radio con Vos, el hombre sostuvo: “No es que estaban arreglando una fuga [previo a la explosión]. El municipio estaba haciendo un arreglo en el pavimento, rompieron todo el pavimento con esas excavadoras grandes, rompieron el caño, se produjo la fuga y explotó todo”.

A continuación, sostuvo que comenzó a haber olor a gas “después de que rompieran toda la calle”. “Después de 4 o 5 horas empezó a haber olor a gas. Rompieron un pedazo grande de calle, de hormiguón, con la excavadora esa. Es terrible lo que hicieron, temblaba toda la casa”, indicó Luis, quien dijo encontrarse trabajando en el taller ubicado debajo de la vivienda que explotó mientras se llevaban a cabo las refacciones. También aclaró que él no vive en dicha propiedad, sino que ahí reside su hermana.

El hombre agregó que antes de que tuviera lugar el estallido -cerca de las 19- volvió a su domicilio, en la localidad de San Andrés, y reveló que hablaba con su hermana por teléfono cuando se produjo la detonación. “De golpe se cortó el teléfono y no vi más las imágenes de las cámaras”, recordó e informó que su familiar, que sí estaba en la casa, sufrió graves lesiones por las que quedó “en terapia y coma inducido”.

Los vecinos se acercaron a la casa que sufrió la explosión

A raíz de lo sucedido, Luis se dirigió de inmediato a su casa y al llegar constató que “quedó todo destruido”. “Mi taller también. Nosotros vivimos de esto y no tenemos qué hacer ahora; mi hermana no tiene dónde vivir”, aseguró.

Asimismo, detalló que al momento de la explosión su hermana no estaba sola en la vivienda, sino que también se encontraban ahí su marido y su hija. “La única que está mal es mi hermana. El marido está bien y la nena, que es discapacitada, se quemó la mano”, señaló.

Luego, opinó sobre la versión de la empresa Naturgy, según la cual “cuando concurrió el personal del Centro de Atención de Urgencias de la distribuidora de gas, con motivo de haber recibido una denuncia de una rotura de un caño, tres colaboradores, que trabajan para una de las empresas contratistas de la distribuidora, resultaron heridos cuando intentaron controlar el incidente”. A ese respecto, Luis afirmó: “Ellos tienen la culpa seguro. Y el municipio se tiene que hacer cargo de esto también. Tiene que controlar a la empresa que está haciendo esto y por dónde pasan los caños”.

Comunicado de la empresa #Naturgy sobre lo ocurrido hoy en Santos Lugares. pic.twitter.com/kAY7JYvBHH — Municipalidad de Tres de Febrero (@Municipalidad3F) April 25, 2023

Por último, el hombre cuestionó la demora en las pericias que deben llevarse a cabo en el lugar del hecho. “Ahora no me dejan entrar porque tiene que venir Defensa Civil a ver si no se va a caer. Pero no vienen. No sé cuándo podré volver a trabajar. Necesito que se muevan más rápido para yo poder tapiar esto. En la cuadra no había nadie y estuve toda la noche afuera (...) Pido una reparación económica. Mi hermana no sé cómo va a hacer, no tiene nada ahora. Es una pesadilla”, se quejó.

Al menos seis internados y 40 familias evacuadas

Como consecuencia de la explosión ocurrida ayer, al menos seis personas fueron internadas y 40 familias debieron ser evacuadas en un radio de 100 metros, informaron fuentes del partido bonaerense de Tres de Febrero.

“Las familias evacuadas fueron trasladadas a un centro polideportivo, mientras que en el lugar trabajaron diecisiete dotaciones de bomberos, controlando la situación, timbrando en todas las casas para evacuar a lugares seguros”, detalló Bautista Pino, jefe de Gabinete del municipio. “Aparentemente fue una fuga de gas por rotura de un caño en una de las viviendas, o algún depósito, la que pudo ocasionar el episodio”, añadió.

Según se reportó, un policía, dos bomberos y tres civiles fueron trasladados a centros hospitalarios. Los lesionados fueron asistidos por personal del SAME y Defensa Civil. Además, en el lugar trabajaron brigadas que desarrollaron tareas de rescate y prevención.

