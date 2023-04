Documentos falsos. Confirman la condena de un iraní que entró a la Argentina con un pasaporte robado en Israel

escuchar

Al declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Samiei Sajjad Naserani, el iraní que en 2019 había ingresado en la Argentina con un pasaporte israelí apócrifo, la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, confirmó la condena en su contra por asociación ilícita y falsificación de documento público.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada en las últimas horas por la Sala II del máximo tribunal penal del país, con los votos de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. En cambio, la jueza Ángela Ledesma propuso conceder el planteo de revisión solicitado por la defensa, a cargo del abogado Pablo Mateo Tesija.

Según fuentes judiciales, para los jueces Hornos y Borinsky no se demostró la existencia de una cuestión federal, requisito ineludible para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda abocarse a la revisión del caso.

“El recurso extraordinario federal exige, para su procedencia, entre otros requisitos, que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal debidamente fundada. En este sentido, más allá de su invocación, no ha sido demostrada, ni se advierte en el recurso interpuesto, la existencia de una cuestión federal debidamente fundada que permita habilitar la instancia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo el juez Hornos en su voto.

Su colega Borinsky explicó en el fallo, al que tuvo acceso LA NACION: “Los cuestionamientos efectuados por el recurrente remiten al examen de aspectos de hecho, prueba y derecho común que resultan ajenos a la instancia extraordinaria, salvo supuesto de arbitrariedad, entre muchos otros, extremo que, en el caso, no fue demostrado”.

El caso comenzó el 12 de marzo de 2019, cuando Sajjad Naserani y la arquitecta Manzoreh Sabzali llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de Air Europa, procedente de Madrid. Para hacer los trámites migratorios presentaron pasaportes que habían sido denunciados como robados en Israel el 7 de enero de ese mismo año, y que fueron adulterados.

Sabzali usó el pasaporte falso con la identidad de la israelí Rivka Toledano. Samiei Naserani presentó el pasaporte falso con la identidad del israelí Netanel Toledano.

A pesar de que el sistema recibió la “alerta naranja” de la base de datos I-24/7 de Interpol relativa a esos documentos, los funcionarios de Migraciones les devolvieron los pasaportes sellados –luego de hacerles firmar, a sus poseedores, un formulario que daba cuenta de la advertencia de la Organización Internacional de la Policía Internacional por “la pérdida” de esos pasaportes.

Finalmente, el 14 de marzo, detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal salieron a rastrear a los dos extranjeros que habían logrado entrar a la Argentina con pasaportes robados en Israel. Los encontraron en el Hotel Arc Abasto, de Lavalle al 3000, en la zona de Once, donde se habían registrado.

Como informó oportunamente LA NACION, durante la investigación, que estuvo a cargo del ahora jubilado juez federal Luis Rodríguez y del fallecido fiscal Jorge Di Lello, se determinó que ambos ciudadanos iraníes tenían contacto con una banda internacional dedicada a la “sustracción –ya sea por robo o hurto– de documentos de identificación personal, los que posteriormente eran sometidos a maniobras de adulteración”.

Esa banda tenía tentáculos en España, Portugal, Inglaterra, Grecia, Turquía e Irán, según detectaron los investigadores.

Al momento de las detenciones, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) admitió el error del “personal de supervisión que debía autorizar el ingreso de los dos ciudadanos extranjeros, porque no verificó adecuadamente la información de que disponía, máxime cuando, además, existe desde hace más de dos años un protocolo para tales casos que advierte al personal que debe tenerse el máximo cuidado con este tipo de alertas, en particular cuando surgen respecto a pasaportes de determinadas nacionalidades, entre ellas, la israelí, en razón de haberse detectado fraudes con esa documentación”.

El 15 de diciembre de 2020, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°6 había condenado a ambos sospechosos a la pena de tres años de prisión en suspenso por utilización de documento público falso, pero los absolvió por el delito de asociación ilícita, por lo que ordenó la inmediata liberación de ambos y recomendó a la DNM que los expulsara de la Argentina.

El fallo causó indignación en la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, que en su alegato había pedido penas de siete años de prisión para Samiei Naserani y de cuatro años y medio para Manzoreh Sabzali.

“En mis años de fiscal nunca he advertido que se pueda otorgar la libertad a dos personas a las que condenaron, que no tienen residencia en la Argentina, que no tienen arraigo, que tienen la posibilidad, como hicieron en Portugal hace unos años, de obtener pasaportes falsos en el término de un día y que no tienen documentos”, sostuvo la fiscal Baigún, en su momento, a la agencia de noticias Télam.

Un año después, en diciembre de 2021, la Cámara de Casación penal revocó el fallo que había beneficiado a Samiei Naserani y lo condenó como miembro de una asociación ilícita de carácter internacional dedicada a la adulteración y uso de documentación, eventualmente con fines de tráfico de personas y otros fines espurios, incluido el terrorismo.

Los jueces Carlos Alberto Mahiques y Guillermo Yacobucci resolvieron revocar la absolución por la asociación ilícita y condenar por ese delito. Tras ello, la defensa Samiei Naserani presentó un recurso extraordinario que ahora fue rechazado.

