“Faltan un par de fiambres, todavía”. Reclusos de una cárcel de Chaco se amenazas a través de videos

Todo indica que, lejos de volver la tensa paz, en el Complejo Penitenciario 2 de Roque Sáenz Peña está a punto de desatarse un infierno. Luego de la muerte de un interno tras una brutal pelea con elementos punzantes que fue registrada con la cámara de un celular, comenzaron a aparecer videos en los que los presos se amenazan unos a otros. Allí dejan en claro algo: “Faltan un par de fiambres, todavía”

“Nos tienen acá encerrados para que no sigamos matando a los saenzpeñenses, que les gustan nuestras cosas y se creen que no somos de acá”. Así relata, desde una celda de resguardo, un recluso, a modo de amenaza. Junto con otro compañero, continúa, con tono pausado y risa intimidante: “Dicen que no somos de acá, que somos visitantes. Que no tenemos derecho a nada. Yo tumbé patrulleros. Los cago matando. Corta la bocha”.

Amenazas entre preso del Complejo Penitenciario 2 de Roque Sáenz Peña, Chaco

Quien lo acompaña en el video se suma en clave tumbera: “Los chorros nos sentimos re zarpados, igual tenemos sangre de sobra para todos estos saenzpeñenses de mierda. Les vamos a dar para que tengan, nomás. Faltan un par de fiambres, todavía. ¡Aguante Charata!”, remata. Hay, evidentemente, una guerra entre delincuentes de Charata, la llamada “Perla del Oeste” de Chaco, y los de Presidencia Roque Sáenz Peña, la segunda ciudad más poblada de la provincia, detrás de la capital, Resistencia.

Aparentemente, quien lleva el celular en su mano es Cristian Cáceres, el preso del Complejo Penitenciario 2 que apuñaló al interno Fabián Campos tras una pelea que quedó registrada el lunes 18 de abril; el recluso, de 28 años, murió esa noche. En el video se los vio enfrentarse, a modo de duelo, con palos con elementos filosos en las puntas y utilizando mantas como elementos de protección. Fue un espectáculo perverso, a la vista de todos, incluso de los guardias, que poco y nada hicieron para evitar el aberrante hecho.

Amenazas entre preso del Complejo Penitenciario 2 de Roque Sáenz Peña, Chaco

La respuesta no se hizo esperar. Y desde alguna otra parte del penal hicieron circular un video donde un individuo que resguarda su identidad con anteojos de sol y una remera roja que le cubre prácticamente toda la cara y la cabeza, replica con tono amenazante: “¿Te la das de matón? Sacás videos diciendo que la piloteás? Por lo que hiciste a Fabián Campos decís que la piloteas y no le diste el derecho a pelear. En el video todos vemos cuando llegás y lo lastimas de cheto. Tenés un hermano policía, de entrada no te cabe nada, y sos de Charata, ¡todos putos son los de Charata! ¿Qué chorro sos? ¡Si mataste a traición!”.

En efecto, tras el hecho, se dio a conocer un segundo registro de la pelea, donde Cáceres corre a Campos y le acierta tres puñaladas. Luego de eso, el joven fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital 4 de Junio. Allí, llegó con heridas múltiples de arma blanca en la zona abdominal, y por la noche de ese mismo día se informó su deceso, que puso nuevamente el foco en los altos niveles de violencia que se viven en el penal.

Un preso murió acuchillado en una pelea en el Complejo Penitenciario 2 de Roque Sáenz Peña, Chaco

Los principales preocupados por la situación que se vive en el lugar son los familiares de los presos alojados en Sáenz Peña, que temen por la seguridad de sus parientes.

“Tengo un hijo en este lugar, que está condenado hace dos años por una pelea en la vía pública. Le faltan unos meses para poder salir con una transitoria y veo toda esta violencia entre los presos que parece no preocupar a nadie. El lugar se está volviendo un horror”, expresó la madre de un recluso al Diario Norte, días atrás.

En la causa interviene la Fiscalía de Investigaciones N°4, a cargo de Gustavo Valero, quien inició un sumario judicial y le dio intervención a la Policía del Chaco, a través de la Comisaría 6ª y la División de Investigaciones Complejas. Además, se abrirá una investigación para establecer la existencia o no de responsabilidades por parte del personal del Servicio Penitenciario.

Preventivamente, un cabo que se encontraba de guardia mientras se producía la pelea con armas blancas en el módulo VII del penal fue suspendido sin retención de haberes y se le abrió un sumario administrativo.