Femicidio de Agostina Vega: esta semana indagarían a los tres detenidos

CÓRDOBA.- Entre este miércoles y el viernes se realizarían las indagatorias de los tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega. Si bien se esperaba que Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen, fuese indagado este martes, el acto se demoró. Su defensor oficial explicó a la fiscalía que recién acaba de recibir el alta del pabellón psiquiátrico y todavía no está en condiciones de declarar. Se esperaba que hablara sobre el crimen.

A la espera de comenzar a escuchar a los imputados, según confirmaron fuentes de la investigación a LA NACION, el fiscal Raúl Garzón sigue acumulando pruebas y analizando indicios, testimonios, imágenes de cámaras de seguridad e informes periciales.

Soledad Andreani es la última detenida, imputada por encubrimiento agravado. Es la dueña del Ford Ka negro que Barrelier usó para trasladar el cuerpo de la adolescente de su casa de Del Campillo 878, en el barrio Cofico −donde los investigadores ubican el femicidio entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 2 del domingo 24−, hasta un descampado en Ampliación Ferreyra, a 17 kilómetros.

La mujer, que tenía una relación sentimental con Barrelier, aunque habían estado distanciados, declaró como testigo, pero para el fiscal Raúl Garzón sabía más de lo que contó. De hecho, en las últimas horas circuló un video de ambos el lunes 25, minutos antes de las 13 −a esa hora él ya había enterrado el cuerpo- en el barrio Yofre, donde ella vive.

El video revelado por El Doce muestra primero a Andreani bajando del auto; se la ve hablando por teléfono celular. Después baja él y hablan. Barrelier abre el baúl y se lo ve mover una lona, que dobla y guarda. Minutos después, ambos guardan compras en el baúl.

Cuando habló con la prensa, la mujer afirmó que Barrelier se había llevado el vehículo a la mañana y se lo devolvió unas dos horas después. El hijo de Andreani llevó a lavar el auto el martes 26 por la tarde; quien se encargó de la tarea dijo que estaba embarrado por fuera y muy limpio por dentro.

La misma acusación de encubrimiento agravado pesa sobre Osvaldo Fassetta, detenido el jueves pasado. El hombre vivía “de prestado” en la casa de Del Campillo 878 y compartió todo el sábado con Barrelier, Melisa Heredia, la mamá de Agostina y la adolescente.

A la noche fue a trabajar a un kiosco y no regresó hasta el domingo al mediodía. En la madrugada acompañó a la familia de la adolescente a buscarla y a hacer la denuncia. La convicción de la fiscalía es que ocultó pruebas importantes para la investigación.

La abuela de Agostina reconoció que era la voz de Fassetta la de un mensaje que recibió su hija durante la búsqueda, en el que le dijeron que se quedara tranquila, que la nena estaba dormida. Esa grabación está en manos de la Justicia.

Sobre la existencia de dos ADN debajo de las uñas de la víctima, LA NACION consultó a Carlos Nayi, abogado de los abuelos de Agostina, quien admitió que “no hay precisiones”. Agregó que “hay que ser cautos” y que “la fiscalía no está dando precisiones porque la causa está bajo secreto de sumario”.

Sobre esos restos de ADN también habló Eduardo Medina Allende, abogado de Fassetta: “En las uñas de Agostina se habrían encontrado al menos dos perfiles genéticos aparte del de ella. Estoy esperando ese resultado, entre otros, así como que se presenten las grabaciones de las llamadas telefónicas”.

LA NACION preguntó puntualmente a otras fuentes directas de la investigación, que rechazaron hacer cualquier tipo de comentario sobre ese punto y sobre los videos que circulan, relativos tanto a Barrelier y a Andreani junto al Ford Ka negro como a otras personas entrando en la casa de Del Campillo 878, eventualmente, en un momento relevante con relación al femicidio.

“El material de prueba está incorporado al expediente y estamos trabajando sobre él”, sintetizaron.

Respecto de si la madre de Agostina −quien sigue internada− volverá a declarar, Nayi afirmó que “dijo todo lo que sabía, todo lo que tenía de información”, aunque reconoció que el fiscal puede querer escucharla nuevamente. Heredida todavía no es querellante en la causa; lo son los abuelos de la niña y el padre, Gabriel Vega.