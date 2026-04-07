Fue a una fiesta, desapareció y tres días después lo encontraron muerto en una heladera tirada en un zanjón

Había sido visto última vez el viernes pasado, durante una fiesta en Funes, en Santa Fe. Su familia y amigos lo buscaron desesperadamente. Ayer, Ramiro Nast, de 23 años, fue encontrado muerto. El cuerpo fue hallado dentro de un heladera que habían abandonado en un zanjón.

La Policía de Santa Fe detuvo a un sospechoso de 29 años por su presunta participación en el homicidio, dijeron a LA NACION fuentes de la investigación.

El cuerpo de Nast fue hallado ayer, cerca de las 16.30, en Tomás de la Torre y Paysandú, en la localidad de Funes, en las afueras de la ciudad de Rosario, cerca del aeropuerto internacional.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) de la Fiscalía Regional 2, quien ordenó un relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona del hallazgo para intentar reconstruir el momento en que abandonaron el cuerpo.

Ramiro Nast tenía 23 años Facebook

“Tras tareas investigativas realizadas en base a datos recabados en la escena del hallazgo se ordenó la detención L. F. V., de 29 años, quien será llevado a audiencia imputativa en relación al hecho investigado. Los detalles se reservan para la audiencia que aún no tiene fecha de realización”, dijeron fuentes policiales.

Hoy se realizará la autopsia sobre el cuerpo de Nast en el Instituto Médico Legal de Rosario y la Justicia dispuso que se cite a prestar declaración testimonial a familiares y amigos de la víctima.

“El crimen, aparentemente, estaría vinculado a un tema de comercialización de estupefacientes. La víctima, según la declaración de un familiar, tenía problema de consumo y también presentaba algunos antecedentes previos, como una causa por el robo de una bicicleta y una denuncia de la madre por agresiones”, dijeron fuentes oficiales.