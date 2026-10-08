Una organización criminal ya perdió 13 toneladas de droga por operativos en lo que va del año

La Gendarmería secuestró 1644 kilos de marihuana que eran transportados en un camión con semirremolque. Fue el tercer golpe sobre la misma banda que tiene su base en el corazón del territorio misionero y envía cargamentos de estupefacientes hacia los principales centros urbanos del centro del país. En lo que va del año, esta organización criminal ya perdió más de 13 toneladas de drogas como consecuencia de operativos de fuerzas de seguridad federales; uno de sus principales personeros fue detenido, al igual que otros cuatro integrantes de la gavilla.

Según informaron fuentes de la Gendarmería, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones”, con la colaboración del Grupo Operativo Conjunto de Alta Complejidad (GOC-NEA), “avanzaron con las pesquisas sobre la existencia de una banda narcocriminal y su logística de transporte de sustancias ilícitas ocultas en rodados de cargas generales, con base operativa en la ciudad misionera de San Vicente y ramificaciones en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires”.

Secuestro de Cannabis sativa en Misiones

Con apoyo del personal del Escuadrón 11 “San Ignacio”, los gendarmes interceptaron un Ford Ka que actuaba como “puntero” y un camión de gran porte. Durante la inspección del transporte de cargas, descubrieron un doble fondo acondicionado en el piso y en la parte externa trasera de la cabina, de donde extrajeron 2087 panes y 24 bolsas con cogollos de marihuana.

En presencia de testigos se realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para Cannabis sativa con un peso total de 1644,788 kilos.

La droga secuestrada en Misiones Prensa Gendarmería

Con las intervenciones del Juzgado Federal de Posadas, la Fiscalía Federal Nº 2 de Posadas y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se libraron las órdenes para la ejecución de 13 inspecciones en inmuebles de Misiones y Buenos Aires.

Como resultado de los operativos en infracción a la Ley 23.737, el personal de la Fuerza decomisó un total de 2190 kilos 238 gramos de la droga (aquellos 1644 más 545 kilos hallados en una propiedad), un arma de fuego, dos balanzas, seis rodados, 39.700 dólares, 1.077.000 pesos, dispositivos tecnológicos y de almacenamiento. Asimismo, un eslabón importante de la banda narcocriminal y otros cuatro miembros quedaron detenidos y una mujer supeditada a la causa.

Uno de los detenidos en Misiones Prensa Gendarmería

Según se informó, “en el transcurso de diez meses, en la provincia de Misiones se logró la incautación de 13.294,884 kilos de Cannabis sativa que están vinculados a la organización”.

En diciembre de 2025, personal del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” decomisó 7500 kilos de marihuana que eran trasladados en un camión. En abril de este año, la Policía de Misiones incautó 2000 kilos de cannabis, mientras que en septiembre, gendarmes del Escuadrón 8 secuestraron 1544 kilos de marihuana.