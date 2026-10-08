Quedó detenido un profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

Un profesor de una escuela de danzas de San Miguel de Tucumán quedó preso, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 12 años. Por pedido de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, la Justicia de Garantías convalidó su prisión preventiva por 36 días, mientras se completan medidas de prueba para avanzar en la investigación penal, dado que, tras la denuncia inicial, se presentaron dos nuevos casos.

Según fuentes judiciales, el abuso ocurrió el 5 de septiembre pasado en la escuela de danzas situada en Constitución al 300, en la capital tucumana. Ese día, la víctima le mandó un mensaje a su padre para pedirle que fuera a buscarla a las 12.30, media hora más tarde de la finalización del horario de clases, porque el profesor le había dicho que tenía que practicar unos ejercicios especialmente con ella .

De acuerdo con el relato de la víctima, a las 12.24 y a las 12.25 le mandó sendos mensajes a su padre para que fuera a buscarla porque el profesor la había manoseado cuando se quedaron solos. Cuando el padre de la niña pasó a retirarla y escuchó los dichos de su hija, decidió hacer la denuncia.

Con orden judicial, efectivos policiales concurrieron a la vivienda del profesor. Según trascendió, se encerró en una habitación y se negó a salir; al cabo de media hora de negociaciones, se entregó y también puso su teléfono celular a disposición de las autoridades.

En este caso, la primera medida aplicada por la representante del Ministerio Público fue ordenar una revisión médico-legal y la realización del protocolo para casos de abuso sexual.

Dicha medida fue clave para la obtención de pruebas físicas que avalaron la presunción de la existencia de lesiones compatibles con una agresión sexual.

Esta prueba y el testimonio de la víctima en Cámara Gesell fueron las pruebas que tuvo en cuenta la fiscal para solicitar la prisión preventiva del profesor de danza.

Tras la detención del docente, se presentaron en la fiscalía los padres de otras dos alumnas que afirmaron que fueron abusadas por el mismo profesor.

Otros casos

El de San Miguel de Tucumán no fue el único episodio en el que un profesor de baile o danzas aparece acusado de llevar adelante conductas inapropiadas con sus alumnas menores de edad.

En Salta, un profesor de danzas folclóricas de 29 años fue condenado a un año y medio de prisión condicional por resultar autor responsable del delito de grooming. En mayo de 2024, una mujer denunció que su hija de 13 años era acosada por un profesor de la academia de danza a la cual concurría, en el barrio Solidaridad, de la capital provincial. Contó que la menor recibía mensajes a través de Instagram donde el imputado la invitaba al cine, a comer o a cualquier otro lugar fuera de la academia; le decía que quería abrazarla y besarla, que era hermosa y que le había robado el corazón, y le pedía que no lo contara a nadie porque “no quería tener más problemas”.

Dado que la condena era de ejecución condicional, el juzgado le impuso una prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros a la víctima y su grupo familiar, la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la chica por cualquier medio y la obligación de someterse a un tratamiento psicológico.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, la jueza porteña Karina Andrade dictó idénticas medidas de protección en favor de una chica de 14 años que era acosada por su profesor de danza, identificado solo por sus iniciales: C. A. T. C; en su caso, y dado que la causa está en pleno trámite y aún no cuenta con un veredicto, al imputado se le prohibió “dictar clases o participar de actividades laborales y recreativas donde asistan menores de edad por el plazo de seis meses”.

En este caso, la denuncia la realizó la dueña de la academia de baile en cuanto la menor le contó que el profesor le enviaba “mensajes inapropiados fuera del horario de clase a través de WhatsApp” con referencias a su cuerpo y preguntas sobre su intimidad sexual, en especial sobre su “virginidad”.

Se constató que, semanas antes de la denuncia, el profesor había citado a la adolescente a una supuesta clase abierta en una plaza, exigiéndole “que fuera sola y que no le dijera a nadie” porque supuestamente era la alumna más avanzada. La chica no fue simplemente porque la madre no le dio permiso.

La denuncia se produjo cuando el profesor ya había abandonado la academia y había comenzado a dar clases en un centro comunitario, donde había conseguido que fueran varias de sus alumnas, todas preadolescentes. Eso motivó a la jueza Andrade a dictar la prohibición de que participe de actividades con menores.