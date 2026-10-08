Callejero Fino recibió la prisión domiciliaria y se reencontró con su familia

Tras pasar poco más de un mes detenido, el intérprete de cumbia y RKT Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, se reencontró con su familia este miércoles luego de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la causa que, en principio, lo investigaba por portación ilegal de arma.

“Logramos morigerar su situación y ahora quedó imputado por la tenencia. Vamos a ir por todo para lograr la absolución”, indicó a LA NACION el abogado del cantante, Gustavo Storto. El letrado agregó que más adelante acudirá a la Justicia para solicitar algún permiso especial para que Alvarenga pueda volver a los escenarios. Cabe recordar que, previo a este hecho, el artista tenía previsto un espectáculo a fines de octubre en el barrio porteño de Chacarita, show que se suspendió por el momento, confirmó Storto.

El artista estuvo recluido en un penal desde el pasado 30 de agosto, luego que efectivos de la Policía Bonaerense observaran que había una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente en la zona de Villa La Ñata, en el municipio de Tigre. Al detener el rodado y revisarlo, que era conducido por Callejero Fino, los uniformados hallaron también una pistola calibre .40 con numeración limada, de la que no pudo aportar detalles sobre su origen, como así tampoco por qué estaba en su vehículo.

Ayer, el cantante se reencontró con su hijo Karim, de 9 años, y con el resto de su familia en su hogar en Pilar y domicilio declarado para cumplir con la prisión domiciliaria dispuesta por la Justicia. Las imágenes del encuentro fueron difundidas por su pareja, Jessica Belén, en sus redes sociales. “Hola, papi”, se oyó que le dijo el cantante al menor. “Perdón”, agregó, en medio del abrazo entre ambos.

El reencuentro de Callejero Fino con su hijo tras quedar en libertad

“Gracias, Diego, por el amor que le pones a tu trabajo, la dedicación y por todo; sos un crack”, escribieron los allegados para agradecer el trabajo del abogado Storto. La defensa había solicitado que se morigerara la prisión preventiva y propuso que el músico cumpliera la medida en su domicilio de Pilar. La Justicia finalmente hizo lugar al pedido, con condiciones como el monitoreo electrónico. El artista deberá cumplir con la restricción impuesta porque, si no lo hace, volverá a prisión de manera inmediata.

El fiscal pidió que Callejero Fino siga detenido por la portación ilegal de arma de guerra. Policía Bonaerense

A la salida del penal, y ante las cámaras de América TV que lo aguardaban, Callejero Fino dijo “estar tranquilo” con su situación legal: “Estoy confiando en la Justicia y en mi abogado”. Sobre las supuestas amenazas que habría recibido durante su tiempo en prisión, agregó: “Lo que tenía que declarar, ya lo declaré”.

Según el artículo 189 bis del Código Penal, el delito por portación ilegal de armas tiene una expectativa de pena que va de 3 años y 6 meses de prisión a 8 años y 6 meses de cárcel; en cambio, por la tenencia, tiene penas un poco menores.