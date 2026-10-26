Fue a una guardia con un paciente y se encontró con la médica a la que le usurpaba la matrícula de psiquiatra

Una mujer que se hacía pasar por psiquiatra llevó a un adolescente de 17 años a la guardia de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires y allí se encontró con la médica cuya matrícula usurpaba .

El médico que la recibió advirtió que el nombre que figuraba en los informes correspondía a una colega que, en ese momento, también trabajaba en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear, en el barrio porteño de Paternal.

La profesional estaba trabajando en ese mismo centro de salud y advirtió que se utilizaban su nombre y su sello en informes que ella no había confeccionado.

A partir de ese episodio se inició una investigación que derivó en allanamientos y en la imputación de la sospechosa por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documentos privados y estafa.

El caso quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que ordenó medidas de prueba y avanzó con allanamientos en el domicilio y en el consultorio que la sospechosa utilizaba en el barrio de Parque Patricios.

Parte de la documentación y los blisters de medicaciones secuestrados Prensa Ministerio Público Fiscal

Según la investigación, la mujer se promocionaba en Instagram como psiquiatra y atendía consultas.

Durante las averiguaciones, los investigadores establecieron que dos días antes de presentarse en el hospital, la mujer había emitido una orden de internación urgente para el adolescente. En el documento consignó un diagnóstico de episodio depresivo grave con riesgo cierto e inminente.

Para esa evaluación, la sospechosa le habría exigido a la madre del adolescente el pago de $250.000 en efectivo por los honorarios de la consulta.

A raíz de esa indicación, intervino el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo personal evaluó al joven para determinar si correspondía su traslado a un centro de salud. Sin embargo, el médico que lo examinó concluyó que no existían criterios clínicos que justificaran la internación y le dio el alta.

La investigación también buscó determinar el alcance de la actividad que la mujer desarrollaba y reunir elementos que permitieran documentar el presunto uso de títulos y sellos profesionales ajenos.

Con las pruebas reunidas, la UFLA Norte solicitó allanamientos en el domicilio y el consultorio utilizados por la imputada, ambos en Parque Patricios. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron cuatro teléfonos celulares de distintas marcas, un talonario y un sello con el nombre de la médica cuya matrícula habría sido usurpada.

Además, encontraron otros sellos con nombres diferentes, recetas, dos tarjetas SIM y blísteres de medicamentos.

A partir de los elementos reunidos, la Fiscalía encuadró los hechos en los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento privado y defraudación.

En la causa interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, a cargo de María Julia Correa. La imputada quedó sujeta a medidas restrictivas: deberá fijar domicilio, presentarse cada 15 días ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 y comparecer cada vez que sea citada por la Fiscalía o el juzgado.

También se le impuso una restricción perimetral de 800 metros respecto del domicilio que utilizaba como consultorio.