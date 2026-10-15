Fuerte pelea en un cine de Entre Ríos: gritos, golpes, gas pimienta y detenciones

Una discusión por la ubicación de las butacas en una sala de cine terminó en una pelea entre varias mujeres, el uso de gas pimienta y la detención de una madre y su hija en Paraná, Entre Ríos.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche en el complejo Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná, y obligó a interrumpir la función y evacuar a los espectadores.

El enfrentamiento se produjo cerca de las 22.55, durante la proyección de una película de terror. En la sala había alrededor de 50 personas cuando el conflicto escaló desde una discusión por los asientos hasta las agresiones físicas.

Después, una de las involucradas habría utilizado un spray de gas pimienta que afectó a otros espectadores.

Una de las jóvenes que estuvo involucrada en el episodio, Sofía Alberto, relató al medio local El Once que el altercado comenzó cuando ingresó a la sala con sus amigas y encontraron que otras personas ocupaban las butacas que tenían asignadas en las entradas.

Insólito episodio en un cine de Entre Ríos: pelea, gas pimienta y detenciones

Según explicó, llegaron cuando la película ya había comenzado y las luces estaban apagadas. “Nosotros les pedimos si se podían correr un poquito. Ahí ya hubo un disturbio porque no se querían correr”, señaló. Esta situación continuó durante la proyección de la película.

Agregó, además, que una de las mujeres comenzó a insultar a una de sus amigas. “Le empezó a decir cosas insultantes, ‘a vos nadie te va a querer, que mirá lo fea que sos’”, relató. Ante la continuidad de las agresiones verbales, las jóvenes solicitaron la intervención del personal del lugar. Una empleada se acercó para detener la discusión, pero siguieron los insultos.

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Según Sofía, la situación se descontroló cuando una de las jóvenes se levantó de su asiento y fue tomada del pelo y golpeada por una de las mujeres. Sus amigas intentaron intervenir, pero también fueron agredidas.

Una de las mujeres sacó un aerosol de gas pimienta y roció a quienes se encontraban cerca. “En eso que nos ayudan a separarnos, ella saca el gas pimienta y empieza a rociar a todos”, contó Sofía. El producto irritante se dispersó dentro del recinto cerrado y provocó molestias entre los espectadores. “Empezamos todos con irritación en los ojos y tos, salimos del cine y cortaron la película”, agregó.

La Policía incluso solicitó asistencia médica para las personas que presentaban molestias por la exposición al aerosol.

Los efectivos localizaron a dos mujeres en el estacionamiento cuando estaban por retirarse del lugar en un automóvil. Se trata de una mujer de 51 años y su hija, de 27, ambas domiciliadas en Paraná, que fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales por disposición de la Fiscalía, indicó el medio local UNO Entre Ríos.

Se abrió una investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas. Después del episodio, el establecimiento ofreció nuevas entradas a quienes no pudieron terminar de ver la función.