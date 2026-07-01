Gendarmería detuvo a dos “mulas” que viajaban en un micro: habían ingerido más de dos kilos de droga en 188 cápsulas

Personal de la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan”, en coordinación con efectivos del Escuadrón 64 “Mendoza”, detuvieron a dos pasajeros mayores de edad que se trasladaban en un micro de larga distancia. El operativo, que contó con la autorización judicial correspondiente, se basó en consultar a cada uno de los ocupantes el motivo de su viaje. Al llegar a estos individuos, de nacionalidad boliviana, los oficiales detectaron ciertas inconsistencias en su relato, por lo que procedieron a apartarlos.

A partir de las contradicciones sobre el motivo de su viaje, el personal policial decidió revisar las pertenencias de ambos, encontrando guantes de látex y medicamentos estomacales, en un claro indicio de que habían ingerido cápsulas de drogas para transportarlas.

La policía incautó 188 cápsulas Foto: Ministerio de Seguridad Nacional

Apartados del resto de los pasajeros, que siguieron su curso, los ciudadanos fueron derivados al Hospital Central de Mendoza para monitorear su situación. Al ingresar al nosocomio se le practicaron radiografías que determinaron la presencia de cápsulas de drogas en el interior de su cuerpo. Una vez que las fuerzas policiales conocieron el resultado de los estudios, obligaron a los implicados a evacuarlas. El proceso duró cuatro días, bajo custodia de personal de la Fuerza.

La radiografía de uno de los individuos que denota la presencia de las cápsulas Foto: Ministerio de Seguridad Nacional

Bajo la supervisión de personal de Criminalística y Estudios Forenses se contabilizaron 188 cápsulas. Según el informe oficial, 96 fueron expulsadas por la mujer y 92 por el hombre.

Con las pruebas en su poder, las mismas fueron sometidas al Narcotest, un procedimiento para determinar qué tipo de sustancia ilegal traficaban, la cual arrojó positivo de cocaína, con un peso de 2 kilos y 456 gramos.

Concluido el proceso de identificación y pruebas, los dos ciudadanos -de los cuales no se reveló la identidad- quedaron detenidos en la Unidad Penitenciaria N°32 de la provincia de Mendoza, donde se aguardará cuál es la condena que recibirán.