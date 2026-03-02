Generó peligro con un sobrevuelo a baja altura en un parque protegido, pero pagó su culpa de una manera singular

Un piloto de helicóptero que realizó dos pasadas a baja altura por un sector protegido del Parque Nacional Quebrada del Condorito, en Córdoba, aceptó reparar el daño ambiental ocasionado para poner fin a la causa penal en su contra. Se había calculado que tenía que pagar un resarcimiento de 9 millones de pesos. Pero se acordó, finalmente, que proveyera material que efectivamente fuese útil para las tareas de cuidado de ese espacio y su fauna, fundamentalmente, aves en estado de conservación vulnerable. Así, entregó 30 pares de calzado técnico para el uso de los guardaparques y el personal de mantenimiento.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la medida se adoptó con la intervención de la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal de Córdoba, a cargo del fiscal Carlos Gonella y cuyo coordinador es el auxiliar fiscal Gonzalo Fragueiro.

La entrega del equipamiento se realizó en la sede de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, con la presencia de los representantes del MPF; la representante legal de la Administración de Parques Nacionales, Mariel Viviana Schneider; la intendenta del Parque Nacional La Quebrada del Condorito, Elizabeth Tosca Gattolín, y el guardaparque Nicolás Vallejos.

El cóndor andino (Vultur gryphus) es la especie emblemática del área protegida, hogar de una de sus poblaciones más orientales en el país Parques Nacionales de Argentina

El hecho objetado penalmente ocurrió el 15 de marzo de 2025, al mediodía, cuando un guía autorizado del parque nacional advirtió el sobrevuelo de un helicóptero que había ingresado en dos oportunidades, y a baja altura, sobre un área de conservación en las inmediaciones del sector conocido como “Baño del Cóndor”, usado por estas aves para el descanso y el acicalamiento. En ese contexto, se logró identificar la aeronave involucrada por su matrícula.

La conducta observada se encuentra prevista como infracción en el Código Aeronáutico. No obstante, el Ministerio Público Fiscal consideró que el caso reunía las condiciones para una resolución adecuada mediante la aplicación de medidas alternativas al proceso penal , según informó la Procuración en su sitio institucional fiscales.gob.ar.

Parte de un sendero de la Quebrada del Condorito

En consecuencia, la defensa del imputado y la representación de la Administración de Parques Nacionales encararon conversaciones y, al cabo de algunos encuentros, acordaron la aplicación del instituto de “reparación integral del perjuicio” mediante el pago de una suma equivalente a 9 millones de pesos.

No obstante, “con el objetivo de brindar una respuesta más eficaz y orientada a la recomposición concreta del daño, se descartó el pago directo de dinero y se consultó a la autoridad del parque sobre sus necesidades operativas. Como resultado, se dispuso la entrega de 30 pares de zapatillas de trabajo y calzado de seguridad de alta calidad, que serán distribuidos entre los guardaparques para el desarrollo de sus tareas cotidianas”, se informó.

Parque Nacional Quebrada del Condorito Parques Nacionales de Argentina

El impacto de los sobrevuelos

Según explicaron las autoridades especializadas, la protección del cóndor andino resulta prioritaria, en particular en esa zona, donde se concentra diariamente un número significativo de ejemplares de distintas edades . En la provincia de Córdoba, la especie se encuentra en estado de conservación vulnerable, con una población relativamente aislada y afectada por la pérdida de hábitat y la persecución.

El disturbio provocado por sobrevuelos a baja altura en sitios utilizados por los cóndores puede generar un estrés significativo, inducir el abandono de áreas de descanso y alterar patrones de conducta y procesos fisiológicos que impactan negativamente en su salud. A ello se suma el riesgo de colisiones con aeronaves, que puede derivar en mortalidad directa.

Cualquier afectación resulta especialmente grave si se considera la baja tasa reproductiva de la especie, que tiene una cría cada dos años y alcanza la madurez reproductiva recién después de los seis años. Por ese motivo, las autoridades del parque destacaron la necesidad de reducir al mínimo cualquier amenaza que comprometa la supervivencia del cóndor andino y la conservación de la especie en la región.