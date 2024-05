Sarandí: un hombre le disparó a un perro desde el balcón de su casa

Escuchar

Las imágenes de un hombre disparándole a un perro desde el balcón de su casa se volvieron virales en redes. Allí se puede ver cómo un vecino de la ciudad de Sarandí, en la localidad bonaerense de Avellaneda, le apunta con un supuesto rifle de aire comprimido a un perro que deambulaba cerca de las bolsas de basura ubicadas en el cordón de la vereda de su casa.

El hecho tuvo lugar este domingo por la mañana y fue captado por las cámaras de seguridad de una de las casas del barrio. En diálogo con LN+, los vecinos afirmaron que el agresor ya cuenta con denuncias previas por maltrato animal.

También aseguraron que el hombre -que sería también dueño de una cervecería local- se habría justificado diciendo que el perro había mordido en reiteradas oportunidades a su hijo de cinco años y que su intención era disparar a una de las bolsas que el perro estaba husmeando. Tanto los vecinos como Gastón, el dueño de “Coqui”, desmintieron esta información.

“Es mi familia y me asusté mucho cuando me mandaron el video”, aseguró el dueño del animal de 11 años, que no resultó herido en el incidente . Además, explicó que el perro no suele andar suelto por la calle, salvo cuando sale cinco o diez minutos acompañado por él para que haga sus necesidades.

“Está siempre adentro de mi casa, en un patio grande, y, cuando sale, yo estoy en la puerta y como mucho llega a la esquina”, expresó, desmintiendo así las acusaciones del agresor.

Sobre su relación con el vecino que disparó indicó que lo conoce “del barrio”, y que lo único que esperaba era que pidiera disculpas, que explicara por qué lo hizo o que dijera que no lo iba a hacer más. “Pensé que iba a hablar como un adulto, pero no dijo nada”, cuestionó Gastón, que también adelantó la posibilidad de realizar una denuncia por maltrato animal.

En la Argentina, la ley 14.346 protege a los animales del maltrato y la crueldad de las personas, convirtiendo estos actos en delitos que pueden ser denunciados y reciben una pena de cárcel que puede ir entre los 15 días hasta 1 año.

