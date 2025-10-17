Habló por primera vez la madre de Diego Fernández Lima, el joven asesinado hace 41 años en Coghlan

Este viernes habló por primera vez Irma -apodada “Pochi”-, la madre de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años asesinado en 1984, cuyo cuerpo fue descubierto enterrado en una casa del barrio porteño de Coghlan, justo pegada a la vivienda del músico y líder de Soda Stereo Gustavo Cerati. En un desesperado pedido de justicia por el homicidio de su hijo, Irma Lima pidió también la detención de Cristian Graf, excompañero de escuela de la víctima y residente de la casa donde fue hallado el cuerpo.

En el marco de la declaración que prestará hoy Graf, quien está imputado por encubrimiento agravado, Irma Lima apuntó directamente contra Cristian y su padre -ya fallecido-, dueños de la casa donde se encontraron los restos óseos 41 años después. “Sé que lo mataron, nada más, pero, ¿por qué? Quiero saber qué pasó“, dijo la madre de Diego en diálogo con radio Mitre.

Cristian Graf entando a su vivienda en Congreso al 3742, Coghlan Captura

Luego, continuó: “No puede ser que esté suelto, que no esté detenido. ¿Nosotros qué somos? Nos matan a nuestros hijos y nos tenemos que quedar como estamos. Estoy con pena, recordando lo bueno que era, estudioso, deportista, con medallas. Estoy sin palabras. Quiero justicia, nada más".

Al ser consultada sobre cómo fueron estos 41 años de búsqueda, ya que ni ella ni el resto de su familia sabía si Diego estaba vivo o muerto, Irma Lima lamentó: “Fueron años desesperantes, mirando desde el balcón, pensando que venía, pero no venía. Con mi marido lo esperábamos para cenar. Ahora lo tenemos muerto”. Luego volvió a apuntar contra Graf: “Que lo detengan ya. ¿Si él no lo mató, quién lo mató?“.

Por otro lado, la mujer de 87 años aseguró que nunca lo escuchó a su hijo hablar de Cristian a pesar de que eran compañeros en la escuela. “Yo quiero justicia. Estoy acá con su cuarto instalado, todo intacto. Era un hijo divino, como todos los que tengo. [Graf] no tiene por qué estar suelto. Puede volver a hacer lo mismo que le hizo a mi hijo”, cerró.

Las declaraciones de Irma trascendieron poco antes del traslado de Graf para ir a declarar en la causa por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, en el marco de la decisión del juez en lo criminal y correccional juez Alejandro Litvack, magistrado que interviene en el expediente al hacer lugar a un pedido del fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación.

El móvil de LN+ captó a Graf, de 58 años, mientras se dirigía al auto que lo iba a llevar, pero no realizó declaraciones.

Cristian Graf declara sale para ir a declarar por el crimen de Diego Fernández Lima

Según Perrando, luego del hallazgo de los restos óseos de Fernández Lima, hace cuatro meses -el 20 de mayo pasado- el sospechoso “llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho [por el homicidio]”.

Entre las “maniobras”, el fiscal resaltó “la generación de explicaciones inverosímiles, como la existencia de una iglesia o un establo o que los huesos habían llegado en un camión con tierra cuando hicieron la pileta”; “la conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades para desviar la investigación”; y “la pasividad ante el hallazgo y la incipiente investigación”.

Frente de la casa de Cristian Graf, congreso 3742 donde encontraron los restos de Diego Fernández Lima en la propiedad de al lado Gentileza Manuel Barros Estrada

Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Se fue de su casa de Villa Urquiza para ir a lo de un compañero y nunca más lo vieron.

El 20 de mayo pasado, 41 años después, de forma fortuita, se encontraron restos óseos mientras obreros trabajaban en un lote de la avenida Congreso 3748, Coghlan. Las 151 piezas óseas, junto con otros elementos, estaban enterradas en el fondo de la casa, en avenida Congreso 3742, donde desde 1974 vive la familia Graf.

