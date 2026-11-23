La Justicia de Río Negro investiga la muerte de una mujer de 60 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un canal de riego en la zona de Guerrico, en jurisdicción de Allen. El hallazgo se produjo este domingo por la mañana y derivó en un importante despliegue policial y judicial, que incluyó allanamientos en distintas viviendas, rastrillajes en sectores rurales y la intervención de especialistas en Criminalística. La Fiscalía de General Roca dispuso iniciar las actuaciones bajo la hipótesis de un posible femicidio, aunque todavía no se estableció cómo murió la víctima.

El operativo comenzó después de un llamado al sistema 911 Río Negro Emergencias que alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua, a la altura de Chacra 80. Efectivos de la Subcomisaría 54ª de Guerrico acudieron al lugar y solicitaron la colaboración de personal de la Comisaría 6ª de Allen, Bomberos y representantes del Ministerio Público Fiscal.

Los bomberos realizaron las tareas para extraer el cuerpo del canal, mientras que los investigadores establecieron un perímetro preventivo para preservar la escena. Luego intervinieron peritos del Gabinete de Criminalística, el médico policial y efectivos de la Brigada de Investigaciones de Allen, que realizaron un relevamiento del sector y buscaron elementos que permitieran reconstruir las circunstancias del fallecimiento.

El trabajo de efectivos policiales, bomberos y personal de Defensa Civil en el sector rural de Chacra 80 www.rionegro.com.ar

La intervención judicial avanzó durante la tarde del domingo con distintas medidas ordenadas por la Fiscalía de General Roca. Se realizaron allanamientos en inmuebles vinculados con la causa y, en paralelo, policías, bomberos y personal de Defensa Civil participaron de rastrillajes en la zona rural, especialmente en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado el cuerpo.

También se tomaron declaraciones testimoniales para reconstruir los últimos movimientos de la mujer y establecer qué ocurrió antes de que fuera hallada sin vida. Las diligencias estuvieron orientadas a reunir indicios que permitieran determinar si hubo un homicidio.

A la espera de la autopsia

Una de las principales medidas dispuestas por la Fiscalía fue el traslado del cuerpo a la morgue judicial de General Roca. Allí, el Cuerpo de Investigación Forense deberá realizar la autopsia para establecer la causa y la hora aproximada de muerte.

El estudio permitirá determinar si el cuerpo presenta lesiones y, en caso de que así sea, si tuvieron incidencia directa en el fallecimiento . Esos resultados serán fundamentales para orientar las próximas medidas judiciales y establecer si la hipótesis de un crimen encuentra respaldo en las pruebas forenses.

Hasta el momento la identidad de la víctima no fue difundida oficialmente. Tampoco se han comunicado los resultados de los allanamientos ni se ha informado sobre personas detenidas o sospechosas.