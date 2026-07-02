Hallaron en La Falda el cuerpo decapitado de una mujer y creen que coincide con un cráneo encontrado semanas atrás

Un llamado anónimo al 911 derivó este miércoles en un hallazgo que abrió una compleja investigación judicial en Córdoba. En un descampado del barrio Villa Edén, en la localidad cordobesa de La Falda, la policía local encontró el cuerpo decapitado de una mujer en avanzado estado de descomposición; ahora se intenta determinar si coincide con el cráneo hallado semanas atrás, a pocos metros del mismo lugar.

El procedimiento comenzó después de que una persona alertara sobre la presencia de restos humanos en un terreno situado en Santiago del Estero al 600. Cuando los efectivos llegaron al lugar, confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer mayor de edad.

Durante las primeras actuaciones, los peritos advirtieron que el cadáver carecía de cabeza, circunstancia que llevó inmediatamente a los investigadores a vincular el caso con un episodio ocurrido a comienzos de junio en el mismo barrio.

Según consigna La Voz del Interior, en aquella oportunidad, la dueña de una vivienda situada en la calle Río Quinto al 500 descubrió, en medio de una reunión familiar, que su perro había ingresado al inmueble con un cráneo humano que, según pudo reconstruirse después, había encontrado en la vía pública.

La zona de La Falda en donde fue hallado el cuerpo decapitado de una mujer

Aunque en ese momento el hallazgo dio origen a una investigación, la ausencia de otros restos humanos impedía establecer a quién pertenecían esos restos o reconstruir las circunstancias en las que habían llegado hasta ese lugar. Pero el descubrimiento realizado este miércoles modificó el escenario.

La distancia de hallazgo entre ambos puntos es de aproximadamente 150 metros, por lo que una de las principales hipótesis de la investigación es que el cráneo encontrado en junio corresponda al cuerpo hallado ayer.

Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada y dependerá del resultado de los peritajes forenses.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, que ordenó preservar la escena del hallazgo y avanzar con las primeras medidas de prueba.

Entre ellas figuran el relevamiento de la zona, la recolección de evidencia biológica y el análisis de los restos óseos encontrados semanas atrás.

Las pruebas de ADN y los estudios antropológicos forenses serán determinantes para establecer si ambos hallazgos corresponden a una misma persona y, al mismo tiempo, permitir la identificación de la víctima, cuya identidad permanece desconocida.

Los investigadores también intentan determinar cuánto tiempo llevaba el cuerpo en ese descampado y si fue trasladado hasta allí o si el crimen ocurrió en el mismo lugar.

Por el momento, la fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis y evita sacar conclusiones hasta contar con los resultados de las pericias científicas.

Mientras avanzan los estudios forenses, la investigación se concentra en identificar a la víctima, establecer las causas de la muerte y determinar si se trató de un homicidio, así como reconstruir los movimientos previos al hallazgo de los restos humanos.