Homicidio en Vicente López: integró un grupo de elite de la Gendarmería y ahora lo acusan de ser sicario de la mafia china

Hasta julio del año pasado, cuando pasó a retiro, Luis Ayala integró el escuadrón Albatros, el grupo de elite de la Gendarmería Nacional. En las últimas horas fue detenido por detectives de la Policía de la provincia de Buenos Aires acusado de ser el sicario que mató a un supermercadista chino de Carapachay, en Vicente López.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales. Ayala, de 58 años, será indagado en las próximas horas por el fiscal de Vicente López Gastón Larramendi, a cargo de la investigación del homicidio de Chen Jian.

Ataque de la mafia china en Carapachay

La víctima, de 36 años, fue asesinada la noche del viernes pasado frente a su supermercado, situado en Cajaraville al 3500, en Carapachay. Fue atacada a balazos cuando se sentó en su camioneta.

El ataque, según el registro de las cámaras de seguridad, ocurrió a las 20.36. Una hora y 20 minutos antes, Ayala y su cómplice y pareja, identificada Adriana Cecilia A., hicieron una compra en el supermercado de la víctima.

“La compra que hicieron el sicario y su cómplice fue una manera de estudiar los movimientos de la víctima”, sostuvo a LA NACION un jefe policial.

A partir del análisis de las imágenes grabadas por cámaras de seguridad del municipio y dispositivos privados, detectives de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge, y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Vicente López, ambas dependencias de la policía bonaerense, se pudo reconstruir parte del plan criminal e identificar al sicario y a su cómplice, quienes llegaron a la escena del crimen en un Peugeot 208 oscuro.

“El sicario, que habría sido contratado a cambio de 5000 dólares por parte de la denominada mafia china, disparó desde el auto en moviento cuando la víctima estaba sentada en su camioneta”, dijeron fuentes policiales.

La imagen captó a su sindicado sicario y a su pareja una hora y 20 minutos antes del crimen Policía Bonaerense

En una filmación incorporada al expediente se puede observar cómo Chen Jian baja herido de su camioneta, camina unos metros con dificultad hasta que cae desvanecido en la vereda de su supermercado.

Como se dijo, el sicario y su acompañante fueron identificados a partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad y los datos de la titularidad de la cuenta de una billetera virtual utilizada para pagar la compra hecha para hacer las tareas de inteligencia previas al ataque a tiros.

Ayala fue detenido hoy en Merlo y en el allanamiento en la casa del sindicado sicario, personal de la policía bonaerense secuestró un chaleco antibalas con las siglas GNA (por Gendarmería Nacional Argentina), dos pistolas nueve milímetro, una pistola calibre 22, municiones y un teléfono celular.