Un tribunal comenzará a juzgar el próximo lunes a un ciudadano paraguayo apodado El Carnicero que logró mantenerse más de cinco años como uno de los prófugos más buscados de Argentina, acusado de ser uno de los dos asesinos que en 2017 quedó filmado por las cámaras de un edificio del barrio porteño de Caballito bajando, por un ascensor y envuelto en un cubrecama, el cadáver del empresario español Roberto Fernández Montes, que luego apareció calcinado en Cañuelas, informaron fuentes judiciales.

Se trata del segundo juicio oral que habrá por el homicidio de Fernández Montes, que tenía 67 años, ya que en diciembre de 2017 había sido condenado a la pena máxima de prisión perpetua el exyerno de la víctima, Santiago Corona. El segundo imputado que será sometido a juicio es Pedro Ramón Fernández Torres, de 57 años, quien se había fugado a su país natal, Paraguay, logró mantenerse prófugo de la Justicia durante cinco años pese a tener un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol y finalmente fue detenido el 8 de febrero de 2022 en la ciudad en la ciudad de Concepción, unos 400 kilómetros al norte de Asunción, y luego extraditado a la Argentina.

Su apodo El Carnicero, está directamente relacionado a que ese era el oficio que desempeñaba en un comercio del barrio El Olimpo a pocas cuadras de su domicilio en 9 de Abril, partido bonaerense de Esteban Echeverría;, cuando fue localizado y arrestado en Paraguay, también tenía empleo en una carnicería. El acusado había logrado escaparse tres días después del crimen porque, a raíz de una pista anónima, los investigadores de la División Homicidios de la Policía Federal detuvieron por error a un mecánico ligado a Corona que estuvo unos días preso, pero luego demostró por su fisonomía y por sus tatuajes, no ser el hombre que aparecía en los videos y fue liberado.

La circular de Interpol que informaba sobre el pedido de captura del sospechoso del homicidio de un empresario español

El debate estará a cargo del mismo Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 que actuó en ese primer juicio, aunque con una conformación distinta de sus tres jueces: presidirá Cintia Oberlander y actuarán como vocales sus colegas Alejandro Nocetti y Juan Manuel Grangeat. El juicio comenzará a las 9, se hará en la sede del TOC 5 -en el sexto piso del Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano 550-, y se prevén en principio entre dos y tres jornadas fijadas para el lunes 2, el miércoles 4 y el lunes 23 de este mes.

Si bien las hijas de la víctima, Natalia y Giselle Fernández, actuaron como querellantes y con la representación del estudio jurídico del penalista Matías Morla en el primer juicio que terminó con la perpetua para su marido y cuñado, respectivamente, esta vez no serán parte acusadora y solo declararán como testigos.

“Todos estos años como hija, me planteaba qué es perpetua, porque en este país perpetua son 35 años de los cuales podés ir apelando. Perpetuo es mi dolor, el de mis hijos ante toda esta bestialidad”, dijo la hija de la víctima, que declarará como testigo en la audiencia inicial.Y agregó: “Perpetua es la muerte de mi padre. Yo no puedo esperar 35 años como pueden hacer las familias de estas personas. Estas personas no merecen salir nunca más”.

El fiscal general de juicio Juan Manuel Fernández Buzzi llevará adelante la acusación, mientras que Fernández Torres -actualmente preso en el penal de Ezeiza-, será representado por el defensor oficial Marcos Marini.

El Carnicero -que se negó a declarar en la causa-, enfrenta una imputación como coautor de un “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía”, delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Fernández Montes, nacido en España, era dueño de la empresa “Mini Vial”, dedicada a la venta y alquiler de maquinaria para la construcción y fue visto con vida por última vez el 21 de enero de 2017, cuando salió de su casa, en Aranguren 36 de Caballito, para ir a su trabajo. Primero sus hijas denunciaron su desaparición como una búsqueda de paradero, pero al revisar los videos de las cámaras del edificio, se descubrió que su entonces yerno Corona y un cómplice luego identificado como Fernández Torres, lo asesinaron en el departamento y bajaron por el ascensor con el cadáver envuelto en sábanas y cargándolo hasta el baúl de un auto Suzuki Fun negro que pertenecía a una de las hijas pero también usaba el empresario.

Las cámaras de seguridad muestran el traslado del cadáver del empresario español

El auto apareció incendiado el 23 de enero en el partido de Esteban Echeverría, mientras que el cadáver calcinado y seccionado en dos partes fue hallado al día siguiente en un camino vecinal llamado “Los Pozos” de Cañuelas. Debido al estado de los restos carbonizados, los expertos del Cuerpo Médico Forense (CMF) nunca pudieron determinar con certeza la mecánica del crimen.

A partir de una investigación realizada por el entonces juez de instrucción Hernán Martín López - actualmente camarista-, en su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Patricio Lugones dio por acreditado que Fernández Torres y Corona, asesinaron a Fernández Montes el 21 de enero de 2017, entre las 12.10. y las 13.31. La precisión del horario está dada en que el fiscal consideró a “las filmaciones de las cámaras de seguridad” del edificio de “un valor probatorio fundamental”.Según se ve en esos videos, Fernández Torres ingresó al edificio a las 9.04 con el control remoto del portón del garaje y esperó tres horas la llegada del empresario.Corona fue captado por las cámaras ingresando al mismo lugar a las 12.54, y a las 13.45 se ve al ya condenado exyerno y al otro imputado saliendo del ascensor con el cuerpo envuelto en sábanas y cargándolo hasta el baúl del auto Suzuki Fun con el que escaparon.

El vehículo usado para trasladar el cuerpo

”Claramente los homicidas no previeron que las cámaras de seguridad del edificio de Aranguren lejos de ser disuasivas, funcionaban en perfecto estado y grababan. Con ellas quedó expuesto y evidenciado el plan criminal”, señaló el fiscal. Otra prueba mencionada por la fiscalía es el llamado anónimo a la División Homicidios que señaló que al empresario “lo mató el paraguayo Ramón, que trabaja en una carnicería de El Olimpo”, y fue lo que reorientó la investigación para identificar al cómplice de Corona. Incluso un primo, un yerno y una de las hijas del imputado paraguayo, reconocieron a El Carnicero en los videos que ya habían circulado por los medios de comunicación. Además, el auto en el que fue trasladado el cadáver había aparecido incendiado a pocas cuadras del domicilio de Fernández Torres, en el barrio 9 de Abril de Esteban Echeverría.

En otro tramo de la acusación, la fiscalía señala que “si bien no es posible aseverar qué elementos fueron usados para provocar la muerte a Fernández Montes, ninguna duda se tiene, que el damnificado fue agredido en forma violenta en el interior de su vivienda”.Al fundamentar el agravante de la alevosía, la fiscalía sostuvo que el crimen fue “cometido a traición, con astucia, de una forma insidiosa, tomando a la víctima desprevenida e indefensa”. Para los investigadores, Corona contrató a El Carnicero para que lo ayude a cometer el asesinato y el móvil del crimen fue económico, ya que cuando estuvo al frente de la empresa de su suegro, “Minivial”, de construcción, lo estafó y provocó un perjuicio económico millonario, lo que llevó a que a mediados de mayo de 2016, Fernández Montes lo separara de la compañía, le pidiera la restitución de las llaves de su casa y analizaba iniciarle una causa por la estafa.

Además, unos 20.000 dólares en efectivo que se cree el empresario español guardaba en el motor del jacuzzi de su bañadera, fueron hallados en una bolsa, ocultos en el compartimiento de la goma de auxilio del Citroën C4 de Corona.

