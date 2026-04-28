Terminó la etapa de testimoniales y se abre el análisis de responsabilidades en el jury a los fiscales del caso Dalmasso

CÓRDOBA.- Los dos exfiscales generales de Córdoba que declararon en el jury de enjuiciamiento a tres de los fiscales que intervinieron en el crimen de Nora Dalmasso rechazaron que hubiera existido injerencia política. También testificaron Pablo Jávega, el fiscal que el año pasado imputó al parquetista Roberto Bárzola como presunto autor del homicidio, y Julio Rivero, el fiscal que, por falta de pruebas, no acusó al viudo en el juicio al que llegó acusado de ser el supuesto instigador del asesinato de su esposa.

En el proceso, los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro están acusados de “negligencia grave” y “mal desempeño” en sus funciones.

En la jornada de este lunes concluyó la etapa de testimoniales. Comenzarán ahora las deliberaciones de los integrantes del jury que deberán determinar si los tres fiscales −o alguno de ellos− deben ser destituidos o si permanecerán en su cargo. Hay versiones de que la definición podría estar a mediados de mayo; la fecha límite es el 28.

En las audiencias anteriores, los fiscales juzgados admitieron que Bárzola había sido investigado, pero que no se le realizó la prueba comparativa de ADN. Esa omisión fue clave porque el análisis genético realizado años después permitió a Jávega vincular al parquetista con el crimen.

Los fiscales Daniel Miralles (de pie, izquierda), Luis Pizarro (de pie, derecha) y Javier Di Santo (izquierda), en el jury Diario Puntal

María Ángeles Ramos, abogada de la familia Macarrón, cuestionó que no se haya impulsado esa medida hace 18 años y la calificó como una falla determinante en la investigación que derivó en la falta de justicia para la víctima.

Planteó que "hubo una investigación direccionada" −que tuvo, en etapas sucesivas, al hijo de la víctima y al viudo como principales acusados− y advirtió que la falta de esa prueba clave impidió avanzar oportunamente sobre otras hipótesis. “Es una deuda con la víctima”, señaló.

El fiscal Jávega sostuvo que hizo su investigación “con total seriedad, con mucho apego a la ley y con un esfuerzo compartido de diferentes áreas”. Planteó que no le corresponde decir si antes de su intervención hubo negligencia en la forma en que se llevó adelante el caso.

“Tengo la total tranquilidad de que el proceso ha sido llevado regularmente, respetuosamente y conforme a lo que establece la Constitución y las leyes”, detalló.

Por la Unicameral pasó también el fiscal de Cámara de Río Cuarto Rivero, que intervino como representante de la acusación del Estado en el juicio al que Marcelo Macarrón llegó procesado como presunto autor intelectual del crimen de su esposa. Fue quien pidió que se siguiera “buscando la verdad” tras no acusar al viudo por falta de pruebas.

Precisó que no pidió un ADN de Bárzola porque hubiese sido abrir una investigación autónoma que no correspondía en esa instancia de juicio. “No sé cómo Jávega logró el ADN de Bárzola porque yo no intervine; no sé si fue legal o no”, indicó, a la vez que sostuvo que afirmar que el parquetista fue el autor del crimen es “apresurado” porque “goza de la presunción de inocencia hasta que haya prueba legalmente incorporada”.

Sobre el manejo de la información durante el caso apuntó que “las fotos del cadáver de Nora las filtró la defensa de Facundo Macarrón” y contó que, después de haber postulado la absolución del viudo en el juicio, lo hostigan. “Me dicen ‘¿no te alcanzó con lo que te pagaron los Macarrón?’ o ‘¿cuánto te pagaron?’. He sufrido esas presiones sociales”.

Jefes de fiscales

Gustavo Vidal Lascano, que fue fiscal general durante 35 días de investigación de la causa, según subrayó, recordó que cuando quedó imputado “el perejil” Gastón Zárate -que había estado pintando en la casa de la víctima-, el entonces gobernador José Manuel de la Sota afirmó que “se esperaba a un rico y famoso, pero se encontraron con un trabajador”.

Añadió que él renunció después de que De la Sota, tras la liberación de Zárate, dijera que no les creía a los fiscales.

“Los fiscales pedían, Di Santo a la cabeza, apoyo a la Fiscalía General. La exposición mediática generaba presión enorme. Tratábamos de darle el respaldo institucional posible” y por eso se hizo la designación de un fiscal adjunto y un ayudante fiscal. “No estuve atrás de la línea de investigación”, añadió.

El fiscal Pablo Jávega también pasó como testigo por el jury. Andrés Oviedo - Gentileza Puntal

Sobre la foto publicada por Clarín el 11 de diciembre de 2006 donde estaba él con los fiscales Di Santo y Fernando Moine en una confitería, Vidal Lascano señaló: “No teníamos lugar en la oficina y fuimos a un bar”. Descartó irregularidades o injerencias en el manejo de la causa.

A Vidal Lascano lo sucedió Darío Vezzaro, quien estuvo en el cargo de fiscal general de la provincia hasta 2012. “Había tres fiscales investigando y yo decidí que solo se quedara Di Santo. El fiscal debe ser siempre quien dirija la investigación”, manifestó.

Reveló: “En una confitería en Buenos Aires me contaron que, por solicitud de dos abogados, uno de ellos [Daniel] Lacasse [primer abogado de Macarrón], en una empresa privada se trabajaba sobre la investigación de los ADN. Ese informe no me lo presentaron”.

“No di instrucciones de investigación ni líneas investigativas: está prohibido por ley”, ratificó. Sobre el reporte del FBI respecto de las pruebas genéticas sostuvo que cuando lo recibió se lo pasó a Di Santo, quien en ese momento (noviembre de 2011) estaba al frente de la investigación.