El último sábado por la noche, en Villa Fiorito, partido bonaerense de Lomas de Zamora, un oficial de la Policía Bonaerense mató un niño de 9 años cuando chocó con su patrullero la moto en la que circulaba con su hermano. Por la muerte del pequeño, Felipe Bautista Yedro, detuvieron a un agente de 21 años, mientras que hay un segundo involucrado que está libre. Ahora se conoció el video que muestra cómo se dio el siniestro que terminó en tragedia.

En la noche del sábado, Agustín Pogonza, su primo Tomás Yedro y los dos hermanos menores de este, volvían a sus hogares en Villa Fiorito en sus motos de ver el partido de Boca Juniors en la Copa Libertadores. Cada uno llevaba a un niño, Pogonza viajaba con su sobrino Agustín, de 5, en la parte trasera y Yedro con Felipe de 9.

Según explicaron fuentes del caso a Télam, y según quedó registrado en un video de seguridad que captó el momento, la moto de Pogonza fue impactada de costado por un móvil de la Comisaría 7ma. de Villa Centenario manejada por un efectivo de 21 años, en la calle Necol al 1093, casi en el cruce con Piobaorja. Tras ello, el niño de 5 quedó herido y tendido sobre la vía pública.

Fue entonces que Yedro se bajó de su moto para ayudar al menor y llevarlo al hospital. En ese instante, aparece un segundo patrullero, sobre la calle Necol, pero de la mano de enfrente. En ese vehículo viajaban dos efectivos que llevaban en la parte de atrás a un hombre que habían aprehendido por manejar sin casco y en la caja de la camioneta llevaban su moto.

Los vecinos de la zona se acercaron al lugar para increpar al policía que había chocado a la moto. En medio de eso, cuando Yedro se dispuso a llevar a su hermano a un centro de salud con los dos niños en la parte trasera, fue chocado nuevamente por el mismo patrullero conducido por el efectivo de 21 años, quien realizó una maniobra marcha atrás. Según fuentes policiales, el hombre habría querido irse de la escena.

Como consecuencia de ese segundo impacto, el niño de 9 años, Felipe Bautista Yedro, falleció en el acto producto de un “aplastamiento”. En el video se ve cómo hace la maniobra la camioneta conducida por el policía y termina matando al niño.

Por su parte, el pequeño de 5 años, Agustín, fue trasladado con “múltiples fracturas” hacia un hospital de la zona y se encuentra en estado reservado.

Tras ambos hechos, otro móvil se acercó al lugar. En diferentes videos tomados por testigos, se pueden escuchar gritos y llantos, mientras un grupo de vecinos se manifiestan y la policía realiza disparos de balas de goma. Según denunciaron los familiares en las redes sociales con fotos, Poginza y Yedro fueron heridos por los proyectiles.

Tras los desmanes, el policía bonaerense que conducía el primer patrullero, de 21 años, quedó detenido por “homicidio culposo agravado”; en tanto, el conductor del segundo móvil está en libertad, acusado de “lesiones culposas”. La fiscalía a cargo de la investigación es la Unidad Funcional de Instrucción (UFIJ) 10 especializada en Delitos Culposos, a cargo de Carlos Patricio Pérsico.

Un vocero judicial explicó a Télam que la investigación quedó en manos de la Gendarmería Nacional (GNA), a la vez que se investigaba la presencia de la patrulla en la zona ya que “no estaba en su jurisdicción” y a que “tampoco correspondía a su horario habitual de trabajo”.

Al respecto, un investigador señaló que se investiga si los efectivos policiales estaban vinculados a la tarea de venta de estupefacientes o de recaudar dinero mediante aprietes.

Para la investigación, se pidieron los registros de las cámaras de seguridad de la zona, las grabaciones de las últimas modulaciones que realizaron los policías a bordo del patrullero, el secuestro del teléfono celular del detenido y el peritaje del lugar del crimen.

El testimonio de Yedro y las declaraciones de los testigos

“Estábamos con mi primo y mis hermanos volviendo a nuestra casa. Veníamos de ver el partido de Boca. A mi primo lo pierdo de vista porque lo chocan antes”, contó Tomás Yedro, hemano del niño fallecido, Crónica TV.

“Tratamos de ayudar al más chiquito y lo subo a mi moto. Cuando voy yendo, el policía va en reversa y me choca a mí también. Mi moto iba en marcha, el policía me lleva puesto, yo no lo veo. Lo único que queremos es Justicia”, explicó.

El tío de los niños heridos, Agustín, dijo que los policías que iban en el móvil quisieron escapar y que comenzaron a lanzar balas de goma luego de que los vecinos de la zona se acercaran al lugar. Además, denunció que fue herido en varias ocasiones por los uniformados.

”Queríamos socorrer y encima me reprimen a mí. Los que me tiraron fueron los mismos policías que mataron a mi sobrino”, explicó Pongonza quien mostró las heridas de balas de goma que recibió en diferentes zonas del cuerpo, el pecho, en sus brazos y en el abdomen. Sobre Agustín, informó que “está fuera de peligro” y que tiene una fractura en el hombro.

Una de las vecinas que fue testigo del hecho, explicó que la patrulla “venía muy rápido” y sin sirena. ”Salió huyendo, fue una irresponsabilidad total. La criatura estaba tirada en el piso y la arrastró por el piso con el auto. Fue tremendo lo que pasó, la policía no tuvo piedad”, repasó.

El lunes, se tomó una primera declaración los efectivos de la Policía bonaerense que viajaban como acompañantes en ambos patrulleros y el contraventor que iba en el segundo móvil policial. Este último dijo que solo vio el primer choque, no así el segundo. Este martes se espera la declaración del grupo del policía detenido.

