Horror en General Rodríguez: encontraron muerta a la joven madre que estaba desaparecida y detuvieron a su pareja por el femicidio

Estefanía Crystal Monzón, que estaba desaparecida desde el lunes, fue hallada sin vida en el partido de General Rodríguez. Tras una serie de rastrillajes, el cuerpo fue encontrado en la ruta 7 y Obligado, en una vivienda del barrio Los Perales, donde residía junto a Iván Lencina, que fue detenido, acusado de “homicidio agravado por el vínculo”.

La joven había sido vista por última vez el lunes a la mañana, cuando dejó a sus hijas –de 6, 11 y 13 años– en la Escuela Primaria N° 9, en Juana Azurduy y Remedios de Escalada.

Las autoridades escolares alertaron a la familia de que nadie había ido a buscar a las menores en el horario de salida, lo que movilizó a sus familiares y allegados.

Los detectives policiales activaron el protocolo de búsqueda. Entre otras cosas, realizaron un allanamiento en la casa de la mujer y allí encontraron sus pertenencias, lo que les daba un indicio fuerte de que había regresado a su hogar.

Pudieron confirmarlo una vez que, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la vía pública, lograron reconstruir el derrotero de Estefanía desde la escuela hasta su casa.

Así las cosas, comenzó a tomar fuerza la hipótesis de que Monzón podía haber sido víctima de un crimen intrafamiliar. Los testimonios recogidos por los investigadores -entre ellos, los de las hijas de la mujer- revelaron que Estefanía era habitualmente víctima de malos tratos de parte de su pareja.

El hallazgo del cadáver confirmó las peores presunciones y la policía, en consecuencia, arrestó a Lencina por el femicidio.