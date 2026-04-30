Cuál es la ciudad argentina con los alquileres más baratos en abril 2026

La derogación de la ley de alquileres en diciembre de 2023 generó un aluvión de nueva oferta de propiedades pero los precios de las nuevas publicaciones continúan en aumento en todo el país. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires -la localidad con los valores más altos- en el primer trimestre el precio medio subió 9,6% y un 34,7% de manera interanual, de acuerdo a la plataforma inmobiliaria Zonaprop, y un dos ambientes se ubica en $814.659, en promedio.

Pero, a pesar de estos valores, los precios varían significativamente de acuerdo a la ciudad en la que se encuentren en el país, con valores que pueden encontrarse 35% por debajo de los de CABA.

Para poner en contexto, de acuerdo a un relevamiento realizado por Reporte Inmobiliario sobre los montos de los alquileres en el interior del país, las unidades ofertadas de dos ambientes se incrementaron un 42,6% interanual en las principales localidades relevadas. Mientras que las unidades de tres ambientes lo hicieron en un 49,8% interanual en promedio en las mismas plazas.

A pesar de estos números, los incrementos mostraron nuevamente, y por octavo trimestre consecutivo, un ritmo de aumentos menor al que habían mostrado entre 2023 y 2024. Al tomar solo los aumentos de los primeros tres meses del año, los dos ambientes aumentaron 7,8% y los tres ambientes 9,6%.

Es importante aclarar que, en estas plazas del país, los aumentos interanuales se continúan ubicando por encima de los datos de la inflación general, ya que en el mimos periodo analizado, esta fue del 35,3%, de acuerdo al IPC relevado por el Indec. “Este comportamiento se debe básicamente a la escasez de oferta, hecho que por ejemplo no ocurre en la Ciudad de Buenos Aires“, aseguran en el informe.

Bariloche es una de las ciudades más caras para vivir Shutterstock

Alquileres en las principales ciudades del país

Departamentos de dos ambientes

A lo largo del país, los precios de los alquileres muestran brechas significativas entre provincias, especialmente en las principales ciudades de cada región. Si se toma a Bariloche como referencia de Río Negro, se observa el valor más alto del relevamiento: alquilar un departamento de dos ambientes cuesta en promedio $1.191.665 mensuales.

Pero, en el extremo opuesto se ubica San Miguel de Tucumán, como la ciudad más barata del ranking, con un valor promedio de $528.000 por mes, lo que la convierte en una opción 44% más económica que Bariloche, que tiene un valor promedio publicado de $1.191.665.

El ranking promedio de alquileres de dos ambientes queda conformado por:

Bariloche, Río Negro: $1.191.665

Neuquén Capital, Neuquén: $960.000

Posadas, Misiones: $871.665

Mar del Plata, Buenos Aires: $786.000

Mendoza Capital, Mendoza: $761.665

Salta Capital, Salta: $760.000

Córdoba Capital, Córdoba: $705.000

Santa Fe Capital, Santa Fe: $636.665

Rosario, Santa Fe: $624.090

Bahía Blanca, Buenos Aires: $616.000

Tucumán (San Miguel de Tucumán): $528.000

Departamentos de tres ambientes

Al ampliar el análisis a unidades de tres ambientes, el ranking se mantiene similar. En este caso, la ciudad menos accesible para alquilar es Neuquén, con un valor promedio de $1.580.250, seguida muy de cerca por Bariloche con $1.575.000.

En el otro extremo, San Miguel de Tucumán conserva su lugar como la alternativa más económica con un promedio de $775.000.

Los alquileres siguen subiendo en todo el país por arriba de la inflación

El ranking queda conformado de la siguiente manera: