Horror en Santa Fe: la asesinaron, la ataron con alambres y tiraron su cuerpo a la calle, dentro de una bolsa

SANTA FE. Un nuevo femicidio conmociona a esta capital. Marcela Analía Maydana, de 44 años y madre de 3 hijos adolescentes, que había desaparecido el sábado pasado a la noche de su domicilio en la ciudad vecina de Recreo, fue hallada anoche, asesinada. Su cuerpo, atado con alambres, fue arrojado dentro de una bolsa de consorcio a la vera de una calle de tierra, en la zona cercana al Country Los Molinos, en el extremo sur de aquel distrito, lindante al ejido urbano capitalino.

Según confirmaron los investigadores a LA NACION el cuerpo de la mujer estaba maniatado con alambre y presentaba signos de violencia. Esta mañana se realizará la autopsia ordenada por la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para determinar fehacientemente las causas de su muerte.

Desde anoche está detenido un hombre de 68 años, identificado por las iniciales C.P., expareja de la víctima, con quien convivió 5 años. A este hombre se le incautó el celular hace un par de días y se le había allanado la casa el lunes. Entre los antecedentes, C.P. había sido denunciado por la víctima por hostigamiento tras la ruptura de la relación sentimental, en septiembre del año pasado. Según los hijos de la mujer, su expareja ejercía un permanente acoso y acostumbraba a perseguirla a su trabajo o amedrentarla en su domicilio.

El femicidio de Maydana se suma a los 62 con los que cerró el primer trimestre del 2021 en todo el país, según la estadística del Observatorio de la organización MuMalá, con sede en Rosario.

Se trata, además, del homicidio N° 27 en el departamento La Capital en lo que va del 2021.

Trabajos de Criminalística en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Marcela Maydana, víctima de femicidio en Santa Fe

El hallazgo del cuerpo de Maydana se produjo después de las 20 de anoche, en un zanjón próximo a una calle de tierra en una zona cercana al Mercado de Abasto, en el límite entre Santa Fe y Recreo. Dos mujeres que circulaban en bicicleta por la zona se sorprendieron por el olor nauseabundo que, comprobaron, partía de una bolsa negra que tenía las formas de un cuerpo. Dieron aviso urgente a la policía, que realizó un operativo que dio con la desaparecida.

De inmediato se presentaron en el lugar los hijos y otros familiares de la mujer, mientras que frente la comisaría de Recreo se registraron incidentes cuando los vecinos arribaron al lugar para exigir explicaciones por lo que consideraron demoras en el esclarecimiento del caso.

Agustín, uno de los hijos de Marcela, recordó a los periodistas que un hombre, que fue la pareja de su madre durante cinco años, venía hostigándola desde hacía al menos ocho meses. La mujer incluso había dejado su trabajo en Santa Fe y se había trasladado a Monte Vera, otro distrito del norte del departamento La Capital.

El sábado, al caer la tarde, uno de sus hijos la pasó a buscar por el trabajo en motocicleta y la dejó en su domicilio. Maydana se había comunicado por última vez el domingo a la madrugada, a través de su teléfono celular, enviando un mensaje de salutación por las Pascuas a Natalia Espíndola, una hermana.

Sus familiares se enteraron de su desaparición cuando los empleadores -cuidaba una señora mayor en Monte Vera- les comentaron que no había asistido a su trabajo el día domingo. Aparentemente, la mujer había confirmado un servicio de remisería que la buscara a las 6 de la mañana y la llevara a trabajar. El hombre se presentó a la policía el mismo domingo y aseguró que golpeó la puerta y hasta la llamó por teléfono, y nunca le contestó.

Ese mismo domingo, al mediodía, la familia realizó la denuncia en sede policial. “No hay razones ni indicios para que haya tomado la decisión de ausentarse por sus propios medios”, dijo una de sus hijas.

“Ella dejó su trabajo en Santa Fe y ahí comenzó a trabajar cuidando a un paciente en Monte Vera. No sé si definir lo que sufría como una amenaza, pero sí era acosada. El ex le había dicho que se iba a suicidar si ella no volvía con él. Ante la sucesión de hechos ella hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer”, contó Vanesa, una de sus hijas.

Además, relató que desde la familia hablaron con ese hombre y lo único que lograron fue que los amenazara con “poner un abogado” porque consideraba que estaba siendo hostigado.

La búsqueda estuvo a cargo del fiscal Marcelo Fontana, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).