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El abogado del segundo detenido por el crimen Agostina Vega intentó desvincular a su cliente: “Solo vivía en esa casa”

Eduardo Medina Allende respaldó a su defendido, quien afirmó que se encontraba trabajando en un kiosco al momento del crimen de Agostina

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Eduardo Javier Medina Allende, abogado del segundo detenido en la causa por el asesinato de Agostina Vega
Eduardo Javier Medina Allende, abogado del segundo detenido en la causa por el asesinato de Agostina VegaCaptura de Pantalla

El abogado del segundo detenido por el crimen de Agostina vega, Osvaldo Fachetta, respaldó firmemente la coartada de su defendido, detenido bajo la sospecha de encubrimiento, al asegurar que el hombre estuvo trabajando en un kiosco hasta la madrugada del hecho.

Las declaraciones del abogado del segundo detenido del caso Agostina Vega
Las declaraciones del abogado del segundo detenido del caso Agostina Vega

“Las cámaras de seguridad de la panadería que esta al lado demuestra que mi cliente estuvo hasta las 4 de la mañana en ese lugar [el kiosco donde trabajaba].Mi cliente tiene las pruebas y las tiene la policía”, afirmó Eduardo Medina Allende ante la prensa.

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