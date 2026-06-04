El abogado del segundo detenido por el crimen Agostina Vega intentó desvincular a su cliente: “Solo vivía en esa casa”
Eduardo Medina Allende respaldó a su defendido, quien afirmó que se encontraba trabajando en un kiosco al momento del crimen de Agostina
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El abogado del segundo detenido por el crimen de Agostina vega, Osvaldo Fachetta, respaldó firmemente la coartada de su defendido, detenido bajo la sospecha de encubrimiento, al asegurar que el hombre estuvo trabajando en un kiosco hasta la madrugada del hecho.
“Las cámaras de seguridad de la panadería que esta al lado demuestra que mi cliente estuvo hasta las 4 de la mañana en ese lugar [el kiosco donde trabajaba].Mi cliente tiene las pruebas y las tiene la policía”, afirmó Eduardo Medina Allende ante la prensa.
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