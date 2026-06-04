Secuestran 2700 pares de zapatillas de contrabando en una galería comercial de Retiro

La Policía de la Ciudad secuestró 2700 pares de zapatillas ingresadas de contrabando al país en el barrio porteño de Retiro, en el marco de una investigación que derivó en 12 allanamientos simultáneos en locales de una galería comercial ubicada en el centro de trasbordo de la zona.

El operativo fue llevado adelante por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC), que actuó bajo directivas judiciales luego de una pesquisa iniciada por la Unidad de Coordinación de Enlace Técnico Operativo Judicial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

Según informaron fuentes del caso, la investigación permitió establecer que en los comercios inspeccionados se comercializaban productos ingresados al país de manera irregular, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

A partir del análisis de la información recolectada, la Justicia Federal ordenó los procedimientos que se concretaron sobre la avenida Ramos Mejía al 1400.

La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Penal Económico N°7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.

Las zapatillas de contrabando secuestradas en Retiro están valuadas en más de 160 millones de pesos Ministerio de Seguridad

Durante los allanamientos, los efectivos policiales incautaron un total de 2700 pares de zapatillas de distintas marcas y modelos, presuntamente ingresadas al país sin la debida documentación aduanera. De acuerdo con la estimación realizada por personal de la Dirección General de Aduanas, el valor de mercado del material secuestrado asciende a aproximadamente 162 millones de pesos.

Las autoridades indicaron que los locales inspeccionados formaban parte de una red de comercialización minorista dentro de una galería comercial ubicada en una de las zonas de mayor circulación de la ciudad de Buenos Aires, frente a la terminal de trenes, lo que facilitaba la distribución de la mercadería en el mercado informal.

Las zapatillas de contrabando secuestradas en Retiro están valuadas en más de 160 millones de pesos Ministerio de Seguridad

El procedimiento se enmarca en una serie de operativos recientes orientados a combatir el contrabando y la venta de productos falsificados o ingresados de manera ilegal. En ese sentido, fuentes oficiales recordaron que el 19 de mayo pasado se habían realizado allanamientos en el barrio de Flores, donde se secuestraron más de 5000 pares de zapatillas, junto con otra mercadería ilegal, por un valor estimado superior a los 240 millones de pesos.

Ambos operativos son considerados por los investigadores como parte de una misma problemática vinculada a circuitos de distribución de indumentaria y calzado que ingresan al país sin control aduanero y luego son comercializados en centros urbanos a través de locales minoristas.