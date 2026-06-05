La abuela de Agostina cargó contra el padre de la adolescente: “Tiene denuncias por violencia y abuso”

Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, habló este jueves con un móvil de LN+ y aseguró que Gabriel Vega, el padre de la menor, le pegaba a su hija.

“Mi hija [en alusión a Melisa Heredia, la madre de Agostina] tiene denuncias con ese hombre desde que mi nieta tenía cuatro años”, agregó Elizabeth, y precisó: “Tiene denuncias por violencia y abuso contra su hija. Están las denuncias, están en la Justicia. Ni a mi hija ni a mi nieta las escucharon. No voy a especificar sobre esto. Él le pegaba. El papá de Agostina a mi hija le pegaba".

Más tarde, se refirió a Claudio Barrelier, expareja de su hija y el único detenido del caso, de quien dijo que “no actuó solo”.

“No hay que ser muy experto para darse cuenta que no actuó solo, porque él no pudo mantener sola ni mover a mi nieta: alguien tuvo que ayudarlo. Estoy segura de que hubo más personas”, agregó la mujer.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba

Consultada sobre la expareja de su hija, Elizabeth aclaró que nunca conoció a Barrelier. “Solo supe cosas de él por fotos y por lo que me contaba mi hija”, precisó.

En otro pasaje de la entrevista, la abuela de Agostina se refirió a Osvaldo Fachetta, amigo de Barrelier y el segundo detenido de la causa por orden del fiscal Raúl Garzón . “Yo conocí a esta persona el domingo, cuando acompañó a mi hija a radicar la denuncia”, develó.

“Mi hija lo conocía desde antes, pero desconozco cuánta confianza le tenía”, sumó la mujer. En palabras de Elizabet, Fachetta “fue quien le dio las llaves a la Policía para que entraran a la casa a realizar las primeras inspecciones”.

Sobre la denuncia radicada por Melisa luego de la desaparición de Agostina, Elizabeth resaltó: “Mi hija esperó desde las cinco de la madrugada hasta las diez de la mañana que le tomaron la denuncia. Tuvo que esperar un montón”.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, en conferencia de prensa junto a su abogada Mario Sar - LA NACION

En consonancia, Elizabeth compartió con LN+ los detalles del regreso de su hija a la casa familiar luego del paso por la comisaría. “Melisa volvió con Fachetta. Yo estaba en casa cuidando a mi otro nieto de ocho años, y le pedí a mi hija que el amigo de Barrelier se vaya. Porque no me daba confianza y porque a la búsqueda había que hacerla en familia”.

Según la abuela de la adolescente, el tratamiento mediático del tema corrió el foco de la investigación. “Se dijeron muchas cosas. Hasta que mi hija demoró en hacer la denuncia porque estaba de fiesta, y eso es completamente falso”, destacó.

Otra de las preguntas que le realizaron durante el móvil a la mujer estuvo referida a las definiciones que la abogada del padre de Agostina brindó en conferencia de prensa el martes. “Esa mujer había dicho que la demora en la Comisaría no había existido. Pero mejor no voy a opinar”, comentó.

Elizabeth, abuela de Agostina Vega, durante la marcha de Ni Una Menos Captura LN+

En el intercambio, Elizabeth también comentó sobre la situación actual de su hija. “Melisa sigue hospitalizada y dopada. No sé qué va a pasar con su cabeza”, comentó.

“A ella y a mí recién nos empezaron a escuchar el martes, cuando el Fiscal nos recibió en su despacho. Ese día le dejamos la imagen de mi nieta en su escritorio, para que la vea todos los días y tome todas las decisiones pensando en ella”, revivió Elizabeth.

Finalmente, aludió a su estado anímico. “Hoy mi psicólogo me preguntó si me había desahogado. Y le dije que no: porque no voy a parar hasta que caigan todos. Todavía no me permito desahogarme”, cerró.