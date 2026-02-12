Iban en la misma dirección por una ruta de dos carriles por mano e igual chocaron: un muerto y dos heridos graves

SANTA FE.- La colisión entre un auto y un camión que circulaban en la misma dirección en la avenida de doble carril denominada Circunvalación Oeste de la capital provincial dejó un saldo de un muerto y dos heridos de consideración.

Quien falleció es el conductor del vehículo de menor porte. En tanto, su acompañante, una mujer, y el chofer del transporte −cuyas identidades no fueron difundidas por los investigadores− quedaron internados en el Hospital Provincial “José María Cullen”, de la ciudad de Santa Fe.

Si bien hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre la dinámica del siniestro, se señaló que ocurrió alrededor de las 1.30 de este jueves, a la altura de la planta recicladora de residuos, detrás del Hipódromo de Las Flores, en el extremo noroeste de la capital santafesina.

El Chevrolet Agile destruido tras la colisión con un camión en la Circunvalación de Santa Fe

Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un camión que transportaba maíz y un Chevrolet Agile gris.

Según informes policiales, ambos vehículos circulaban por el carril dirección norte-sur. En ese momento, el camionero habría intentado sobrepasar al auto, pero se encontró con una maniobra imprevista por parte del conductor del coche, que se le cruzó por delante, lo que derivó en el impacto a alta velocidad.

Como consecuencia de la violenta colisión, el camión quedó atravesado sobre la mano que circula de norte a sur, y el auto terminó en la banquina, destrozado.

Producto del choque, la carga de maíz que transportaba el camión se derramó sobre la calzada, lo que provocó el corte total del tránsito por la Circunvalación en ese tramo. Recién a las 7 se habilitó un carril de circulación y se solicitó a los automovilistas y camioneros circular con precaución por la zona.

En el lugar trabajaron efectivos de la policía, personal de emergencias médicas y agentes de tránsito, mientras se realizan los peritajes accidentológicos para determinar las causas del mortal siniestro.