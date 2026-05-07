La Corte Suprema confirmó la condena de un asaltante que mató a un motociclista de un adoquinazo para robarle

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua para un ladrón que mató a un motociclista arrojándole un adoquín para obligarlo a caer y poder robarle el vehículo.

El 19 de julio de 2019, Joel Bello de 19 años iba con su novia a bordo de su Honda Wave negra de 110 cc por la zona noroeste de la ciudad de Rosario. Al subir al puente Sorrento, un delincuente le arrojó un adoquín para poder consumar el robo de la moto y de las pertenencias del conductor.

El joven se desvaneció y tanto él como su novia cayeron sobre la calzada. El ladrón subió a la moto y huyó. Bello murió tres días después como consecuencia de los golpes sufridos; su familia donó sus órganos. La novia de Bello sufrió lesiones, pero pudo declarar y contar lo que había sucedido.

Al día siguiente del robo, el ladrón chocó con la misma moto que le había robado a la víctima, según consta en la causa. Terminó internado con traumatismos y eso permitió identificarlo. Jonathan Zapata fue detenido en el hospital.

En 2021, el Tribunal Pluripersonal de Juicio Oral del Colegio de Jueces Penales de primera instancia de Rosario condenó a Zapata por homicidio criminis causae y robo calificado por uso de arma impropia.

El Colegio de Jueces de la Cámara de Apelación Penal de la Segunda Circunscripción Judicial de Santa Fe confirmó la sentencia. La defensa apeló, pero la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el planteo. Acto seguido, la defensa presentó el recurso federal extraordinario para intentar revertir la sentencia original.

Zapata pretendía que el máximo tribunal de la Nación revocara su condena, pero la presentación fue desestimada por inadmisible con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, según informó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.