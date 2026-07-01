Imputarán al conductor detenido por provocar las muertes de cuatro jóvenes a la salida de un boliche de Casilda

SANTA FE.- Tras confirmarse el fallecimiento de la cuarta víctima del trágico incidente vial ocurrido en las primeras horas del sábado en la Ruta Provincial 26, en jurisdicción de Casilda, en el sur de esta provincia, la Justicia ordenó la detención del joven de 20 años que conducía el Peugeot 208 en el que él y otros cinco pasajeros regresaban a la ciudad de Carcarañá cuando, por razones que son objeto de investigación, se despistó y provocó el siniestro.

El joven enfrentará una audiencia imputativa en la que se le notificarán los cargos de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas.

Como se informó oportunamente, los seis jóvenes, oriundos de Zavalla y Carcarañá, retornaban a sus casas luego de pasar parte de la noche en el boliche “Mona”, de Casilda, en el departamento Caseros, 208 kilómetros al sur de la capital provincial.

El siniestro se registró, según la hipótesis predominante, cuando el vehículo circulaba a una velocidad elevada al momento de ingresar en una curva que presenta la carretera y que los automovilistas de la zona señalan como “muy peligrosa” .

Agravó el resultado del despiste el hecho de que ninguno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad, según tendría acreditado la fiscalía que interviene en la causa.

Según informes a los que tuvo acceso LA NACION, el detenido fue identificado como Fausto G., de 20 años. Tras haber recibido el alta médica, el joven detenido y trasladado a la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, con sede en Casilda.

Los jóvenes que murieron por el choque en Casilda

La causa está a cargo del fiscal Emiliano Ehret, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó distintos peritajes para reconstruir la dinámica del hecho.

Además, como parte de la investigación se tomaron muestras de sangre de todos los ocupantes del vehículo siniestrado para determinar si el conductor o alguno de los jóvenes había consumido alcohol o drogas antes del trágico suceso.

Los resultados de esos estudios, junto con los peritajes accidentológicos, serán claves para definir las responsabilidades en la causa.

Las víctimas

En tanto, las víctimas fatales fueron identificadas como Sabrina Correa y Lola Gironacchi, de 17 años, oriundas de Zavalla; Ramiro Tripiana, de 24, de Pérez (titular del rodado), y Zaira Lunge, de 17, que fue internada en estado crítico en un hospital de Rosario y falleció este martes.

El despiste del vehículo en el que viajaban los jóvenes de regreso tras una noche de diversión en Casilda se registró pasadas las 5.30 del sábado último sobre la ruta provincial S26, a la altura del camino que circunvala este distrito.

Según consta en el expediente, el vehículo se despistó y dio varios vuelcos antes de quedar a la vera del camino.

La violencia del impacto provocó que cinco de los ocupantes salieran despedidos, mientras que una joven quedó atrapada dentro del vehículo y tuvo que ser rescatada por los Bomberos Voluntarios de Casilda.

Como consecuencia del impacto, en el lugar del accidente fallecieron Correa y Gironacchi; horas después se anunció el deceso de Ramiro y, posteriormente, el de Zaira.

Además de Fausto G., la otra sobreviviente fue identificada como Mora W., de 17 años, quien sigue internada en el Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Alvarez”, de Rosario, con una severa lesión medular.