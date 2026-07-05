Imputaron a un dominicano por el femicidio de su pareja, una docente mendocina, y lo atraparon cuando huía a Chile

La Justicia de Mendoza imputó por femicidio a Samuel Andrés Capellán, el dominicano de 31 años acusado de asesinar a puñaladas a su pareja, la docente Paula Espinoza, de 26 años, en su vivienda de la localidad de Las Heras. El sospechoso fue detenido luego de intentar huir hacia Chile y permanecerá alojado en la Penitenciaría provincial mientras avanza la investigación.

El crimen ocurrió el viernes por la tarde, minutos antes del inicio del partido entre la Argentina y Cabo Verde, cuando un llamado al 911 alertó sobre una joven gravemente herida en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en el Gran Mendoza.

Al arribar al lugar, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que Paula Espinoza ya había fallecido como consecuencia de un brutal ataque con arma blanca.

Este sábado, el fiscal de Instrucción Oscar Malla, bajo las directivas del fiscal en jefe Fernando Guzzo, imputó formalmente a Capellán por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio).

Además, desde el Ministerio Público Fiscal se informó que la necropsia determinó que la joven murió producto de heridas de arma blanca en el cuello y el pecho.

Paula Espinoza y Samuel Andrés Capellán Noticias Argentinas

Intentó escapar hacia Chile

Tras el femicidio, el sospechoso permaneció prófugo durante varias horas. Según la investigación, se dirigió hacia la zona de montaña con la intención de cruzar a Chile, aunque finalmente desistió de esa decisión.

Durante la madrugada del sábado se presentó voluntariamente en la Comisaría 53 de Potrerillos, sobre la ruta internacional que conecta Mendoza con la ciudad chilena de Los Andes.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el acusado presentaba algunas lesiones corporales, por lo que primero recibió asistencia médica y luego fue trasladado a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo para quedar a disposición de la Justicia.

Además, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, los investigadores secuestraron el auto en el que llegó hasta la dependencia policial y preservaron distintos elementos que serán incorporados a la causa.

Los últimos minutos de Paula

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, alrededor de las 17.50 del viernes Capellán ingresó al departamento donde vivía la docente. Permaneció allí unos diez minutos y luego descendió las escaleras, saludó a familiares de la víctima que se encontraban en la planta baja y se retiró conduciendo un Ford Fiesta Kinetic azul.

Minutos después, cerca de las 18.30, una de las hermanas de Paula subió para invitarla a ver el partido de la Selección Argentina y la encontró agonizando sobre la cama con múltiples heridas de arma blanca.

La madre de la joven fue quien llamó inmediatamente al 911, aunque cuando llegaron los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que activó el protocolo de femicidio y ordenó la intervención de Policía Científica, personal de Homicidios, el Cuerpo Médico Forense y equipos de asistencia a las víctimas.