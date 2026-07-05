Una denuncia por extorsión que hizo un exfutbolista de Central derivó en una investigación sobre juego clandestino en Rosario

ROSARIO.- Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) destapó el funcionamiento de “Lexus”, una plataforma de casino online sin autorización que opera desde esta ciudad y que, según el relato de una de sus víctimas, terminó derivando en amenazas de muerte, visitas intimidatorias a la casa de sus padres y una maniobra para hacerles firmar pagarés por diez veces la deuda real que mantenía.

Es una plataforma que, según varias fuentes consultadas, utilizan muchos jugadores profesionales del fútbol y lleva a muchos de ellos a contraer deudas abultadas en dólares con los “capitalistas del juego” que venden “créditos” o “monedas” para poder apostar de manera virtual.

El caso, que ya tiene abiertos un frente judicial civil y otro penal, volvió a asomar esta semana de una forma inesperada: uno de los señalados como “cajero” de la organización, Fausto Carbajo, fue detenido el lunes en Granadero Baigorria en un auto donde había un arma de fuego; junto a él viajaba Matías Belloso, hijo del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso.

Jonatan David Gómez, futbolista profesional surgido de las inferiores de Rosario Central y con último paso por Sarmiento de Junín, presentó una denuncia penal contra Agustín Censi y Gaspar Zayas por extorsión, tentativa de estafa procesal e infracción a la Ley de Juegos de Azar.

Según esa denuncia, divulgada por Aire de Santa Fe, Censi explotaba desde hace tiempo una página de casino online sin autorización llamada Lexus, cuyo dominio cambiaba “de forma recurrente” —según la propia denuncia— justamente por no contar con habilitación para operar.

Gómez relata que empezó a jugar en la plataforma hace aproximadamente un año, luego de que un familiar de su esposa lo contactara con Gaspar Zayas, quien oficiaba de “cajero” o “vendedor de crédito físico” del casino.

El mecanismo era sencillo: le asignaban un usuario y contraseña —que también cambiaban con cada mudanza de dominio— y le cargaban crédito para jugar a la ruleta, al póker y al blackjack a cambio de dinero en efectivo, transferencias o cheques.

A mediados de 2025 la deuda de Gómez llegó a los 50.000 dólares. Ahí, según su relato, comenzó la escalada: primero los reclamos por WhatsApp, después la exigencia de que vendiera su casa y la de su madre, y finalmente las visitas físicas.

En agosto de 2025, Zayas se presentó en el predio de entrenamiento de Sarmiento de Junín y lo amenazó delante de sus compañeros. Poco después, según la denuncia, los reclamos llegaron a la casa de los padres de Gómez en Capitán Bermúdez, con golpes en la puerta y gritos.

El 29 de octubre de 2025, Zayas y otra persona lo llevaron hasta la escribanía de Maia Romina Bigliati, donde —de acuerdo con el relato del futbolista— le hicieron firmar bajo coacción cuatro pagarés por un total de US$505.000, diez veces la deuda original, mientras le decían que “arriba de todo estaban Los Monos” y que iban a matar a sus hijos.

Semanas más tarde, ya cerca de fin de año, la amenaza se repitió en la casa de sus padres, con la advertencia de que si no pagaba antes de fin de año lo iban a “cagar a tiros porque la plata es de Los Monos”.

La demanda por la ejecución de esos pagarés —caratulada *“Censi, Agustín c/ Gómez, Jonatan David”*— tramita en el Juzgado Civil y Comercial N°2 de San Lorenzo. Ya derivó en el embargo de la cuenta del futbolista en el Banco Supervielle por más de 87 millones de pesos.

Un aspecto central de la denuncia es el entramado de cuentas bancarias a las que Gómez transfería el dinero para cargar crédito en la plataforma. Además de las cuentas personales de Zayas y Censi, la denuncia detalla transferencias a nombre de al menos ocho terceros —personas físicas y sociedades comerciales—; entre ellas, Muñecos Pamarse Distribuidora S.A., Payments Group S.A., Barf S.R.L., New Biz S.R.L. y Ticket Open Travel S.R.L., todas con cuentas en bancos como Galicia, Macro, Santander e Hipotecario.

Gómez pide en su presentación que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de los denunciados y de todos los titulares de esas cuentas, y que se oficie al BCRA, a la ARCA (ex AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para reconstruir el circuito completo del dinero.

El caso tomó una dimensión distinta esta semana. Gómez amplió su denuncia original para sumar un nuevo nombre: Fausto Carbajo, primo de su esposa, a quien señaló como quien lo hizo ingresar a Lexus y como otro “cajero” de la organización que —según la denuncia ampliada— comandaría Censi.

De acuerdo con ese relato, Carbajo le entregó dinero en varias oportunidades para cargar créditos y llegó a presentarse en la casa de Gómez en Junín en marzo pasado, mientras el futbolista estaba concentrado antes de un partido ante Racing, para decirle a su esposa —que lo había dejado pasar por ser su primo— que Gómez había denunciado a “sus jefes” y que debía levantar la causa porque perjudicaba a todos.

El lunes de la semana pasada, Carbajo era uno de los cuatro pasajeros de un Peugeot 308 blanco interceptado en Granadero Baigorria tras una denuncia por amenazas en la vía pública. Dentro del vehículo, la policía secuestró un arma calibre .22. Los otros tres ocupantes eran Matías Belloso, de 26 años, hijo del presidente de Rosario Central; Lautaro Gago, de 25, y Dante Méndez, de 26.

A pesar de que el MPA sostiene desde hace años una política de máxima severidad contra la tenencia ilegal de armas —incluso con antecedentes de cámaras penales rosarinas que rechazaron suspensiones de juicio a prueba (probation) en casos similares—, la fiscal Raquel Almada desafectó a Belloso sin formarle causa penal, al considerar que no era el titular del arma secuestrada.

El expediente penal por la denuncia de Gómez tuvo también una controversia de competencia: el fiscal Aquiles Balbis entendía que, al haberse originado el presunto delito en la provincia de Buenos Aires (donde Gómez residía por su carrera futbolística), correspondía que interviniera la Justicia bonaerense. Sin embargo, tanto la jueza Griselda Strologo como, en la instancia superior, el camarista Ismael Manfrín, ratificaron hace diez días que la jurisdicción competente es la de San Lorenzo, Santa Fe.

Entre los pedidos de prueba que Gómez formuló en su denuncia figura que se libre un oficio al Poder Ejecutivo de Santa Fe para que corrobore si Lexus contó alguna vez con autorización de funcionamiento, y que se dispongan allanamientos en los domicilios de los denunciados para secuestrar celulares y computadoras vinculados tanto a la extorsión como al juego clandestino en sí.

El futbolista también solicitó medidas de protección para su esposa, sus dos hijos, sus padres y su hermano. Ni Censi, ni Zayas, ni Carbajo se pronunciaron públicamente sobre las acusaciones. El caso permanece en la etapa de investigación penal preparatoria.