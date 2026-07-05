Se hacían pasar por recolectores de residuos, pero fueron detenidos después de asaltar una veterinaria

Vestidos con ropa similar a la que utilizan los recolectores de residuos y con bolsas de basura en sus manos para no despertar sospechas, tres hombres ingresaron a una veterinaria del barrio de Belgrano con un objetivo muy distinto del que aparentaban. De acuerdo con la investigación, amenazaron al propietario del comercio y lo obligaron a realizar transferencias bancarias por un total de 120.000 pesos.

El éxito, sin embargo, duró apenas unos minutos: fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando intentaban escapar a pie.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Vecinal 13 A, que acudió a un llamado al 911 por un robo en un comercio situado en Echeverría al 1500, en Belgrano.

Cuando los policías llegaron al lugar, vieron a tres hombres que coincidían con la descripción aportada por la víctima. Los sospechosos intentaron alejarse rápidamente, pero fueron interceptados y reducidos a pocos metros del local.

Según informaron fuentes de la investigación, los detenidos, de 22, 30 y 46 años, tienen domicilio en el partido bonaerense de José C. Paz y llevaban consigo bolsas de residuos, tarjetas identificatorias similares a las utilizadas por personal vinculado al servicio de higiene urbana y tres teléfonos celulares, elementos que fueron secuestrados para ser incorporados al expediente.

De acuerdo con la denuncia del comerciante, los hombres ingresaron a la veterinaria simulando ser trabajadores de recolección y, una vez dentro, lo amenazaron para obligarlo a realizar transferencias bancarias.

Los investigadores procuran determinar si la utilización de esa vestimenta formaba parte de una modalidad delictiva destinada a facilitar el ingreso a comercios o a evitar despertar sospechas mientras recorrían la zona.

Al verificar la identidad de los detenidos, los efectivos comprobaron que dos de ellos registraban un extenso historial de antecedentes.

El mayor, de 46 años, acumula 17 causas judiciales, entre ellas varias por robos y una condena vigente por hurto. El otro imputado, de 30 años, posee 14 antecedentes por distintos delitos, entre ellos robos y una causa por abuso sexual con acceso carnal. Ambos, además, habían sido demorados este año en una investigación por presuntas maniobras de extorsión a automovilistas para permitirles estacionar sus vehículos.

La situación procesal del tercer detenido también será analizada por la Justicia en el marco de la investigación abierta tras el asalto a la veterinaria.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Saavedra-Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, que dispuso la detención de los tres sospechosos y el secuestro de todos los elementos que llevaban al momento del procedimiento.