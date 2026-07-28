Incendio en Coghlan: murió un hombre y hospitalizaron por quemaduras a una mujer junto a su hija de 11 años

Un hombre de 45 años murió y una mujer de 47 junto con su hija de 11 resultaron heridas tras un incendio que se desató este lunes por la noche en una vivienda del barrio porteño de Coghlan. El fuego afectó un PH ubicado sobre la avenida Ricardo Balbín, entre Quesada y Superí. Las causas del siniestro todavía son materia de investigación.

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informaron a LA NACION que el incendio comenzó poco después de las 22.30 en la planta baja de la vivienda, ubicada al fondo del terreno.

Al arribar los siete móviles del servicio de salud y Bomberos, constataron la presencia de cuatro personas, tres adultos y una menor de edad. El hombre fue hallado muerto en el interior del lugar; mientras que la mujer y su hija fueron trasladadas al Hospital Pirovano, ubicado a pocas cuadras.

Continúan las pericias para establecer las causas del incendio

La mujer ingresó al centro de salud tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Personal del SAME le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y logró estabilizarla antes del traslado. Horas más tarde, el hospital informó que permanece internada en el shock room, con quemaduras graves, asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

La niña, de 11 años, sufrió quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono, con una saturación del 15%, y continúa internada bajo observación.

A su vez, el SAME realizó una revisión preventiva de una mujer de 96 años, que también fue hallada en la vivienda y se encontraba fuera de peligro. Los efectivos también llevaron a cabo un proceso de oxigenación a las mascotas que estaban en el lugar.

Desde la madrugada de este martes, el personal policial de la comisaría 12C, un móvil de la Unidad de Triage (UMAT) y los Bomberos de la Ciudad realizan pericias en el lugar para tratar de esclarecer los hechos.

Incendio en Recoleta

Otro trágico incidente ocurrió semanas atrás, cuando una mujer de 92 años murió durante un incendio en un departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El hecho ocurrió en el octavo piso de un edificio situado en Juncal al 2800, entre Austria y Sánchez de Bustamante.

Fuentes policiales porteñas precisaron a LA NACION que el fuego se originó en la cocina del departamento y que unos vecinos extinguieron las llamas antes de la llegada de los bomberos. Al ingresar, hallaron a la mujer inconsciente y su deceso fue confirmado por el SAME.

Además, el SAME informó que asistió en el lugar a cuatro personas: tres mujeres de 41, 31 y 27 años, y un hombre de 64 años. Tras el incidente, se solicitó la intervención de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones de los Bomberos de la Ciudad para determinar las causas del siniestro.