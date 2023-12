escuchar

Una mujer murió y 43 personas debieron ser asistidas, 35 de ellas trasladadas a hospitales de la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de un incendio que se desató este mediodía en dos pisos de un edificio de oficinas y viviendas ubicado en la avenida Leandro N. Alem al 668, al lado de la Secretaría de Trabajo, donde personal de bomberos seguía combatiendo las llamas y rescataba personas atrapadas.

Según información del SAME y de la Policía de la Ciudad, además de constatar el fallecimiento de una mujer, los médicos del servicio de emergencias asistieron a 31 personas adultas y tres menores.

Un bombero rocía agua sobre un edificio en llamas en el centro de Buenos Aires, Argentina, el martes 12 de diciembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

“Hay una persona fallecida”, confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME en un informe brindado a la prensa en la zona del siniestro.

En diálogo con LA NACION, Danilo, uno de los vecinos evacuados, contó: “Arrancó a las 11.30. Es un edificio residencial y de oficinas. En el 7° piso esta la empresa Laptop Baires y en el 6° hay vivienda. Parece que hubo un cortocircuito en una toma”.

Después de dos horas, los bomberos lograron controlar el incendio. Fabián Marelli

“ Yo estaba en 3° piso. Vivo en el lado de la calle y empecé a ver vidrios caer. Pensé que tenía algo que ver con la manifestación. Pensé que tiraron un cohete o que alguien saltó porque escuché gritos. Abrí la puerta de mi departamento y vi humo. No había alarma de incendios, es un peligro. Los del otro lado del edificio no se enteraron. Hubo alguna explosión de los vidrios, no se escuchó muy fuerte. Cuando llegue a la escalera ya había bomberos subiendo”, agregó el vecino.

Otra vecina, llamada Ashley, dijo a LA NACION: “Yo vivo en el 3° piso. No había alarmas. Estaba durmiendo una siesta porque rendí un final. Me desperté con gritos. Yo vivo sola. Agarré el celular, cargador y bajé rápido. Cuando abrí la puerta ya había mucho humo. Muchos gritos. Para mí exploto un enchufe. A mí me exploto un enchufe a principios de año. Yo creo que hay un tema eléctrico en el edificio. Escuché gritar que nos íbamos a morir”.

Bomberos a la salida del edificio incendiado al lado de la Secretaría de Trabajo. Fabián Marelli

El detalle del SAME de los afectados

Crescenti también detallo que hubo “ un total de 43 personas trasladadas por inhalación de humo, con porcentaje por encima del millón, que van a cámara hiperbárica ” y “hay 38 más asistidos en el lugar con unidades de oxigenación”, de los cuales “tres son menores” de edad. Las víctimas fueron trasladadas a los hospitales Argerich, Ramos Mejía, Fernández y Elizalde. “Declaramos la alerta roja a todos los hospitales de la ciudad”, agregó el director del SAME.

El jefe de Inspección de Bomberos de la Ciudad, Diego Coria, aseguró que si bien “no se puede aseverar que sea una implosión”, sí hubo “fuego de forma generalizada y violenta en los pisos 6 y 7″. Además, precisó que “no hay riesgo de derrumbe y el fuego está controlado”.

“Se puso a resguardo a todo el personal en la terraza y los departamentos contiguos”, para evacuarlos de manera escalonada, indicó.

En cuanto al inmueble, señaló que se trata de un “edificio mixto, en el que funciona un registro automotor, oficinas y departamentos”.

El fuego se originó pasadas las 11:30 en el sexto y séptimo piso del edificio de 14 pisos lindero a la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según el parte de la Policía de la Ciudad, y dos horas después de iniciado comenzó a desmoronarse parte de la mampostería.

Entre los trasladados, había un efectivo de la Policía Federal Argentina, quien cumplía servicio bajo régimen de Policía Adicional en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, y no corría riesgo de vida. A su vez, tuvieron que permanecer en la terraza dos personas con inhalación de monóxido pero estables, a la espera de que el operativo del cuerpo de Bomberos permitiera bajarlas.

El tránsito estuvo interrumpido en la zona por el trabajo de bomberos y el SAME. Fabián Marelli

El encargado del edificio confirmó esta tarde en declaraciones a la prensa que el inmueble no tenía instalación de gas y todos los artefactos son eléctricos. “No sé lo que pudo haber pasado, no hay gas en el edificio. Hay oficinas y hay gente viviendo”, señaló el encargado.

Del operativo, participaron 45 móviles del SAME y ocho dotaciones de Bomberos, cinco de la Ciudad y tres de la Policía Federal.

A raíz del incendio, en una amplia área del centro porteño se percibió este mediodía un intenso olor a humo y los colectivos que circulan por la zona del Metrobus del bajo tuvieron que modificar sus recorridos.

Matías Bianchi

