Incendió un auto y las llamas alcanzaron otros tres vehículos, dos comercios y una vivienda en Flores

Un hombre de 29 años acusado de haber provocado intencionalmente el incendio de un auto que terminó afectando a otros tres vehículos, dos comercios y una vivienda quedó procesado con prisión preventiva. El hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada sobre la avenida Donato Álvarez al 100, en el límite entre los barrios porteños de Caballito y Flores.

La medida fue dispuesta por el juez Pablo Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 10, quien hizo lugar al pedido formulado por la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a través del auxiliar fiscal Federico Gotusso.

Según la investigación, el acusado prendió fuego un Citroën C3 que estaba estacionado en Donato Álvarez, entre Yerbal y la avenida Rivadavia. Lo que comenzó sobre uno de los vehículos derivó en un incendio de mayor magnitud: las llamas se propagaron y alcanzaron otros tres autos estacionados en la misma cuadra.

Incendió cuatro autos, dos comercios y una vivienda

Se trataba de dos vehículos Renault -un Clio y un Logan- y un Volkswagen Fox. Pero el fuego no se detuvo allí: la propagación de las llamas también afectó a dos comercios y a una vivienda.

La situación obligó a la intervención de los Bomberos de la Ciudad, que trabajaron para controlar y extinguir el foco ígneo. Además, dos mujeres que se encontraban en la vivienda alcanzada por las llamas debieron ser asistidas por personal del SAME, afectadas por la inhalación de humo. Ambas quedaron bajo control clínico.

El sospechoso fue detenido poco después del inicio del incendio. Un oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona habría advertido lo que estaba ocurriendo y le dio la voz de alto. El acusado intentó alejarse del lugar, pero fue interceptado y detenido a una cuadra del sitio donde se había iniciado el fuego.

Mientras se producía la detención, se dio aviso a los equipos de emergencia. Bomberos y personal médico llegaron al lugar para asistir a las damnificadas y controlar las consecuencias del incendio.

Ahora, además de la imputación por incendio doloso, la investigación busca determinar si la acción del acusado puso en riesgo la vida de las dos mujeres que habitaban la propiedad afectada.

El acusado tenía antecedentes penales. Según la información incorporada a la investigación, había recibido anteriormente una condena de cuatro meses de prisión en suspenso por una tentativa de robo. En aquella causa, primero había sido declarado en rebeldía y posteriormente incumplió las obligaciones que le habían sido impuestas por la Justicia Nacional.

Con esos antecedentes y las características del hecho investigado, el auxiliar fiscal Gotusso solicitó que permaneciera detenido mientras avanza la causa. El pedido fue convalidado por el juez Casas, que dictó la prisión preventiva.

De esta manera, el hombre continuará detenido acusado del delito de incendio doloso. En paralelo, la investigación deberá determinar si las consecuencias del fuego y la situación que atravesaron las dos mujeres asistidas por el SAME permiten incorporar una imputación más grave.