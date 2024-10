“Estamos frente a un fraude masivo”. Presentan en Comodoro Py la primera denuncia contra directivos de Rainbow Exchange

Escuchar

A pocas horas de que la justicia bonaerense como la federal comenzaran a investigar las operaciones de Rainbow Exchange en el país, esta mañana ingresó la primera denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py.

Tal como había adelantado ayer LA NACION, el Estudio Moyano & Asociados Abogados hizo una presentación en la que incluye a los dos actores polacos que encabezaron una cena en un lujoso hotel de Retiro y a la actriz indonesia que es conocida como “La China” en San Pedro, la localidad de 70 mil habitantes donde cerca de 20 mil vecinos cayeron en la “fiebre trader”.

“Formular denuncia por los delitos de Asociación Ilícita artículo 210 del Código Penal, Lavado de Activos artículo 303 del Código Penal, Administración Fraudulenta artículo 173 inciso 7 del Código Penal, Evasión Fiscal Agravada (artículo 2 de la Ley 23.771), e Intermediación Financiera no autorizada, artículo 310 del Código Penal, a los señores Zhang Guofu, Remus John Worm, Li Rongcheng, Liu Cajun, Maurycy Lyzczko, Filip Walcerz, y los que resulten penalmente responsables por los delitos mencionados, más lo que su señoría sirva determinar conforme avance la instrucción pertinente”, dice la denuncia que lleva la firma de Mariano Moyano Rodríguez.

Según el letrado: “Nos encontramos frente a una estructura criminal integrada por varios sujetos, cuyos líderes aún no quedan claro, pero que claramente dividían sus tareas entre la supuesta ‘captación ' de inversores”.

“Estamos frente a un fraude masivo, con ejecución en la República Argentina, pero que no se limita a este país. Tenemos conocimiento de que hay ‘emprendimientos’ de RainbowEx en otros países latinoamericanos. De hecho, Knight Consortium fue creado orientado al mercado Sudamericano, conforme mencionan en su página web. No obstante ello, nunca han creado ninguna compañía ni están autorizados para operar en dichos mercados. El motivo es simple: lo hacen en fraude a la ley, para no someterse a la jurisdicción local”, argumentó Moyano Rodríguez en la presentación y sumó: “Se trataría de un esquema ‘piramidal’ donde la captación de nuevos inversores pagarían ciertos rendimientos a los ‘viejos’ inversores. Además, de un esquema ‘Ponzi’ (le cobro a Juan para pagarle a Pedro), o ‘money in-money out’. El objeto final de toda esta estructura, es el beneficio económico de los perpetradores de este fraude masivo, que se encuentran ocultos en jurisdicciones de opacidad fiscal (Singapure y China), y donde la efectiva ejecución de las jurisdicciones locales, se encuentra con serios problemas de concreción”.

Zhang Guofu. Maestría en Economía Financiera de la Universidad de Oxford, Reino Unido

El letrado alerta también: “Se trata de un delito en ejecución (on going crime), por lo que se requiere medidas cautelares de ejecución inmediata. Las sociedades mencionadas, los directivos, los eventos realizados, la contratación de los supuestos actores, los nuevos comunicados son parte de una puesta en escena (mise en scene) tendiente a evadir la actuación de la Justicia y los organismos reguladores, así como también, el ocultamiento de los activos financieros obtenidos mediante este esquema fraudulento, que ha dejado cientos o miles de damnificados.

Entre las medidas cautelares que le solicitan a la Justicia Federal está el pedido para que se libre un oficio a la Dirección de Cybercrimenes de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, para que determine la existencia de las páginas web mencionadas. Determine la fecha de creación de dichas páginas, el tráfico de navegación, en especial el destino final de dicha navegación.

También pide que se determine la existencia de la supuesta criptomoneda que promociona esta plataforma, el tráfico de criptomonedas de las billeteras virtuales que se aportaran, como destino final de las inversiones hechas por los clientes.

Además, solicita que se ordene allanamiento de las “oficinas vinculadas a este fraude, que se encuentran vinculadas al negocio, y se proceda al secuestro de material informático” como computadores y teléfonos celulares vinculados a los lugares de concentración o desarrollo del negocio de Knight Consortium en Argentina.

Otros de los nombres incluidos en la denuncia

Sobre los extranjeros, pidió que “se ordene la detención con fines de extradición de las personas denunciadas. Se libre oficio a la Inspección General de Justicia, y a la Comisión Nacional de Valores, a los efectos de que determine si existe algún pedido de autorización para operar como agente financiero dentro del ámbito de la República Argentina”.

Por último, suma la solicitud de que se llame a testificar a los “inversores” a fin de poder determinar quiénes son los “agentes locales” que promovieron “este esquema fraudulento dentro de la República Argentina, y que se han beneficiado del mismo” para que se determine su responsabilidad criminal.

Por sorteo, la causa recayó sobre la Fiscalía Federal N° 5 a cargo de Franco Picardi.

En San Pedro, las financieras que trabajan con RainbowEX permanecen cerradas desde el lunes Marcelo Manera

En San Pedro, un nombre suena con fuerza

En paralelo, la fiscalía federal de San Nicolás investiga este caso con dos hipótesis: la más clara, que es la de “intermediación financiera no autorizada”. Esta línea está firme, luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmara que RainbowEx no está registrada para operar como broker. La otra hipótesis es la de lavado de dinero. Apunta a que con el dinero generado de manera ilegal se adquirieron bienes.

Según las fuentes judiciales consultadas por LA NACION, la persona que aparece más comprometida es Luis Pardo, un exempleado de Papel Prensa que inició estas maniobras financieras en septiembre del año pasado entre los trabajadores de la firma, y que a partir de los jugosos intereses, un 4,5 por ciento mensual en dólares, creció de manera exponencial en San Pedro. Pardo, quien habría estado detenido en 2019 por violencia de género, por orden de la fiscalía N° 11 de San Nicolás, es el principal sospechoso de tramar esta estafa que afecta a casi un tercio del pueblo. Este hombre habría tenido un crecimiento económico impresionante durante los últimos 13 meses, que no podría justificar, consideraron las fuentes judiciales.

En San Nicolás comenzó a investigar esta trama el fiscal federal Matías Di Lelo, que comenzó a reunir evidencias sobre esta estrategia financiera que habría tenido como objetivo generar una burbuja que después explotara. Es imposible que este tipo de maniobras financieras con cripto se pueda mantener durante mucho tiempo, con esos niveles de rentabilidad. “El final lo sabíamos todos. Algunos ganaron más, otros menos. Pero todos fuimos conscientes del riesgo”, sostuvo un hombre de 62 años, que decidió sacar un crédito en el Banco Nación para tener dinero líquido para invertir con “La China”.

“Tengan paciencia, que los pagos los van a liberando de a poco”, dice un audio, con la voz de un hombre, que se difundió por el grupo de RainbowEx. El emisor del mensaje sería Luis Pardo y agregó: “Esto no es una estafa piramidal, pero si quieren llevarse la plata a un banco y que les den el 1 por ciento mensual no hay problema”.

Las fotos de Luis Pardo durante la cena que se hizo en un selecto hotel de Retiro el 21 de septiembre https://www.knightconsortium.com/

Temas Estafa piramidal