Inseguridad en Ramos Mejía: motochorros hirieron a un hombre durante un robo a la vuelta del kiosco donde mataron Roberto Sabo

A menos de 24 horas del asesinato de Roberto Sabo, el kiosquero de 48 años, en Ramos Mejía, motochorros hirieron con un cuchillo y le robaron el celular a un hombre a pocos metros del lugar del crimen del pasado domingo.

“Me acaban de robar a una cuadra. Venía con el celular, bajaron dos en una moto y me apuntaron acá [señala su hombro]. No me hicieron nada, pero me amenazaron con un cuchillo. Les tiré el celular y se fueron. No hay nadie, fue acá a una cuadra”, dijo la víctima, en LN+.

“La policía acá, supuestamente, está para cuidarnos. Pero lo único que hace es venir cuando están todos ustedes, pero después desaparece”, le comentó a la prensa.

“Todavía lo siento. Yo pensé que no, pero sí”, dijo el hombre, que se dio cuenta de la herida mientras les mostraba la sangre que brotaba de su hombro a los periodistas. Recién notó que los motochorros lo habían lastimado cuando fue consultado por los reporteros televisivos.

La víctima del nuevo robo en Ramos Mejía resultó herida de arma blanca

La víctima reconstruyó que lo abordaron dos delincuentes. Uno de ellos conducía una moto y el segundo bajó, lo amenazó con un cuchillo, se lo clavó en su hombro, y le robó el celular. “Dame el celular porque te pincho”, le dijo el ladrón.

Los vecinos que se encontraba en la zona, en tanto, volvieron a manifestarse por la inseguridad que atraviesa la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Incluso hubo quienes increparon a un móvil policial para exigir más presencia de las fuerzas de seguridad.

Noticia en desarrollo